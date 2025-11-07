Ядрени удари по Пентагона, Биг Бен и Айфеловата кула: Руски депутат предлага стрелба по макети, десетки руски локомотиви и вагони горят (ВИДЕО)

Да нанесем ядрени удари срещу редица символи на Запада - Пентагонът, Биг Бен и Айфеловата кула - това предложи официално в Думата (долната камара на руския парламент) руският депутат Михаил Шеремет, който е част от "Единна Русия", партията на руския дикатор Владимир Путин. С важно уточнение - предложението е ядрените удари да бъдат нанесени по макети на тези обекти.

"Вярвам, че Русия се е превърнала в твърде голям миротворец в безплодното си търсене на компромис с агресивния Запад, което означава, че е крайно време да бъдат построени макети на Пентагона, Биг Бен и Айфелова кула, за да се извърши ядрен ответен удар по великолепни цели. Уверен съм, че този език ще бъде разпознат на нашите врагове от близкото минало и ще бъде напълно разбираем за тях, което ще охлади и спре обезкуражаващия им ядрен плам за много години напред, давайки на света шанс за по-светло бъдеще", каза Шеремет в коментар за news.ru.

Още: Руснаците си харесват Путин и войната и одобряват ядрен удар срещу Украйна: Данни от проучвания (ВИДЕО)

Инициативата на Шеремет идва след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ възобновяват опитите с ядрени оръжия. Това дойде като отговор на ядрената реторика на Путин - напоследък единственото, което прави той, е да обяснява и да заплашва в типичния си маниер какви нови оръжия разработва Русия, а след това прессекретарят му Дмитрий Песков отрича, че Руската федерация ескалира - тези оръжия не били "ядрени опити" (ракетата "Буревестник" и ядрения дрон-торпедо "Посейдон").

Още: Разузнаването на САЩ с оценка колко вероятно е Путин да предприеме ядрена атака

Серия палежи в Русия

Междувременно, Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува видеокадри на палежи на локомотиви и вагони в Русия. ГУР казва, че това е дело на Легион "Свободна Русия".

"Бунтовниците са активни от началото на пълномащабната война и в момента са едно от най-големите и ефективни движения за съпротива на територията на Руската федерация. Цели на ударите бяха локомотиви, които руснаците използват за доставка на оръжие, боеприпаси и техника за боевете срещу Украйна. Коктейли "Молотов" на партизаните опожариха системите за управление и захранване на десетки превозни средства, осигуряващи превоз на военни товари. Ударите значително забавиха движението на вражеските ресурси и повлияха на стабилността на поддръжката на частите на руската армия на фронта", уточни ГУР.

Още: "Това са диви, болни животни": Украински военен за броя на руснаците, искащи ядрен удар срещу Украйна