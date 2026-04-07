Компромис в последния момент: Проф. Асен Асенов с прогноза за войната в Иран

07 април 2026, 11:20 часа
Очаквам в последния момент да се стигне до компромис. Войната най-вероятно ще продължи, но без да се стига до пълно унищожаване на Иран. Такава прогноза направи пред БНР проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон. Иран отхвърли предложението за 45-дневно примирие, по време на което да бъде договорен траен мир, въпреки поредната заплаха на американския президент Доналд Тръмп за удари срещу критична енергийна инфраструктура на иранска територия.

"Но не очаквам, че Иран ще направи много съществени отстъпки, защото вече загуби много. Доверието между двете страни е на едно от най-ниските равнища", каза той и обясни причините за ниската подкрепа към военната операция в Близкия изток.

"Цената на бензина в САЩ расте всеки ден. Между 30 и 40% зависи в кой регион сте. Цената на котировките на петрола на световните борси в момента е над 116 долара. Качи се почти два пъти от средата на февруари досега. Голяма част от американците вярват, че Иран не е бил заплаха за САЩ. Другото са обещанията на сегашната администрация, че Америка няма да бъде въвличана в подобна война", аргументира се той.

"43 млрд. долара са похарчени досега за тази война. Големият въпрос е къде се разминаха военното планиране и реалните факти. Имало е очакване, че това ще е бърза война на фона на военно-техническо превъзходство, но се оказа, че е една война на асиметрията", отбеляза проф. Асенов.

По думите му ситуацията е непредсказуема не само заради Доналд Тръмп, а и защото има много участници. "Турция е един от големите играчи, но и арабските държави, които са стратегически съюзници на САЩ – от Саудитска Арабия до Кувейт, също имат силни интереси", отбеляза експертът.

Виолета Иванова Отговорен редактор
