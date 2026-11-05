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Мъж застреля осем души в три села в Турция

05 ноември 2026, 21:15 часа 909 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Мъж застреля осем души в три села в Турция

Осем души загинаха, а един е тежко ранен при стрелба в три села в централната западна част на Турция на 5 ноември. Полицията издирва заподозрян, който е бил забелязан да напуска местопрестъпленията с червен автомобил, съобщи частната телевизия NTV, цитирана от АФП. „Осем наши граждани загубиха живота си, а един е тежко ранен при въоръжено нападение на територията на нашия окръг“, съобщиха от областната управа на Афьонкарахисар, цитирана от БГНЕС.

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Нападенията са извършени в ранните вечерни часове в селски район близо до град Афьонкарахисар, разположен приблизително по средата на пътя между турската столица Анкара и крайбрежния град Измир. Две жени с огнестрелни рани са били открити на път в село Юкарътандър. Въпреки спешното им транспортиране до болница и двете са починали от нараняванията си, съобщи турската държавна информационна агенция „Анадолу“.

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Други три тела са открити в село Къйър, разположено на около половин час път с автомобил североизточно от първото населено място. Още три жертви са намерени в село Аязини, което се намира на допълнителни 30 минути път на изток. Още един човек е открит в критично състояние и лекарите се борят за живота му. Полицията продължава издирването на заподозрения за нападенията.

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Турция Стрелба Убийства
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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