Игор Йовичевич: "Отпуснахме се след червения картон, трябваше да бием с 4-5 на 0"

Лудогорец беше на косъм да загуби от ЦСКА 1948, който остана с човек по-малко около 20 минути преди да изтече редовното време на срещата между двата отбора от Първа лига. Ивайло Чочев беше големият герой за "орлите", като изравни резултата в последната минута на добавеното време. Игор Йовичевич говори след края на мача, като заяви, че Лудогорец се е отпуснал след червения картон.

Игор Йовичевич: "Нашият отбор се отпусна"

Ето какво каза Игор Йовичевич: "Да, не се чувстваме добре, доминирахме през целия двубой. И в някои от случаите ситуацията, в която имаш човек повече на терена, прави така, че футболистите да се отпускат. И вие видяхте, след червения картон нашият отбор се отпусна, започнахме да губим индивидуалните сблъсъци точно от момента, след като противниковият отбор остана с човек по-малко.

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"Започнахме да играем с по-малко ритъм"

Не успяхме да разберем какво трябва да правим след това, как да атакуваме, как да бъдем по-спокойни с топка в крака. Започнахме да играем с по-малко ритъм и това обърка повечето футболисти. И това беше шок за нас. Да, имаме точка, но пък тази игра, този мач трябваше да свърши четири или пет на нула за нас, а не два на два. Но това е урок за нас, трябва да се научим".

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