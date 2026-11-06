Златният жокер, който израелската армия пропусна, за да предотврати "7 октомври"

В навечерието на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. израелските въоръжени сили са идентифицирали шефа на военното крило на терористичната групировка - Мохамед Дейф, и други висши командири, които са се спускали под земята в тунели и аварийни командни пунктове. Това гласи информация от разследванията на Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ), която вече е била одобрена за публикуване и бе разпространена от местните медии.

Придвижването на висшите командири на „Хамас“ в тунелите през нощта между 6 и 7 октомври е сред поне пет предупредителни знака, идентифицирани от IDF преди мащабната атака, които са сочели ясно към необичайна активност в Ивицата Газа. Досега повечето от тези знаци оставаха класифицирани.

Преди това единственият необичаен ход, чието публикуване беше разрешено, бе активирането на десетки израелски SIM-карти, притежавани от терористите на "Хамас" в елитната сила на групировката "Нухба".

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Знаците, пренебрегнати от Израел: Лидерът на военното крило на "Хамас" влязъл в аварийното си убежище

Израелските служби за сигурност вече разрешиха публикуването на допълнителни доказателства, идентифицирани в навечерието на 7 октомври, включително кадри на Дейф и други висши командири на „Хамас“, влизащи в тунели, активисти на „Хамас“, които махат брезенти от шахтите на тунелите за изстрелване на ракети, както и различни подготовки и движения в ракетния комплекс на групировката за противотанкови ракети.

Около полунощ между 6 и 7 октомври военните получили разузнавателна информация, че подземният команден център на Дейф, предназначен да обслужва командира на „Хамас“ в извънредни ситуации, е бил активиран за употреба.

Вследствие на тази информация военните изпратили наблюдателен дрон, който летял над Западния бряг - другата палестинска територия, към Ивицата Газа, в опит да установят дали самият Мохамед Дейф е влязъл в подземния обект, или това е бил някой от неговите помощници.

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Впоследствие се потвърди, че Дейф наистина е влязъл в подземния команден център. Но в реално време този необичаен сигнал останал загадка за разузнавачите - едни от най-елитните в света. Дронът на израелските военновъздушни сили, който пристигнал над обекта в ранните сутрешни часове, не успял да потвърди присъствието на Дейф на мястото.

Снимка: Getty Images

Израелците изпратили антитерористичен екип, който да е в готовност

Необичайните признаци през онази нощ накарали също така Израелските отбранителни сили и службата за сигурност Шин Бет да изпратят към границата с Газа елитна антитерористична сила, известна като екип „Текила“ - съставена от бойци на Шин Бет и членове на елитната полицейска единица „Ямам“ - за да бъде в готовност.

Екипът е бил разгърнат, за да използва съвременни способности, които не са свързани със сценарий за проникване на терористи в южната част на Израел.

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Някои служители на Шин Бет по това време също смятали, че активността в комплекса за спешна помощ може да бъде възможност за ликвидиране на Дейф, ако наистина се потвърди, че той се намира на мястото.

Защо се е стигнало до неправилно тълкуване на тези аномалии, свързани с "Хамас"?

Военното разследване на пропуските, свързани с нападението, установява, че някои от петте аномалии са имали и алтернативни обяснения или не са били счетени за достатъчно силни индикации за заплаха. Наред с тях са били получени и няколко други признака, които сочели, че „Хамас“ поддържа обичайната си рутинна дейност.

Взети поотделно, нито един от тези признаци не е подсказвал нищо значимо за Израелските отбранителни сили, а някои от знаците са се появявали няколко пъти в миналото. Натрупването на тези признаци обаче е било необичайно и в резултат на това през нощта офицерите от разузнаването извършили множество проверки, за да потвърдят или опровергаят плановете на „Хамас“ за атака срещу Израел.

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Някои от проверките довели до отхвърляне на определени признаци, докато други останали отворени. Въпреки това нито един офицер не е тълкувал признаците като сигнал, че нещо може да се случи в най-близко бъдеще, пише The Times of Israel.

Все пак разследването установи, че ако висшите офицери бяха разполагали с пълна картина на разузнавателната информация, е възможно да бяха решили да повишат нивото на тревога за целенасочена атака на „Хамас“, макар и не за мащабна война.

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Разследванията на IDF относно провалите от 7 октомври установиха, че поведението на военните, вземането на решения и разузнавателната информация, с която разполагали те през нощта между 6 и 7 октомври, се основават на резултатите от години наред погрешни оценки за „Хамас“. В резултат на това разузнавателните служители на всички нива не успели да предоставят предупреждение за предстоящото.

Атаката на „Хамас“ на 7 октомври отне живота на повече от 1200 души в Израел, предимно цивилни, като още 251 души бяха отвлечени като заложници в Ивицата Газа, а голяма част от района беше опустошена. Тя даде началото на войната в палестинския анклав, която бушуваше до примирието от октомври 2025 г. - сега то до голяма степен се спазва, въпреки че насилието продължава.

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Дейф ръководеше военното крило на „Хамас“ в продължение на години и избегна няколко опита за покушение. В крайна сметка беше убит при въздушен удар в Хан Юнис - в южната част на Ивицата Газа - през юли 2024 г.