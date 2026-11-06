Русия да стане част от тюркския свят, поиска Казахстан. В Кремъл са във възторг

"Ако Русия стане част от тюркските държави, тоест от нашата организация, това би било от полза за всички наши страни." Това каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на срещата на върха на Организацията на тюркските държави (ОТГ) в Анкара, цитиран от руската редакция на Би Би Си. Токаев обясни, че призовава Русия да стане част от организацията или най-малкото да получи статут на наблюдател, като посочи историческите връзки на Русия с тюркския свят и факта, че много тюркски народи живеят на нейна територия.

Кремъл посрещна предложението с ентусиазъм, пише Би Би Си. Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, нарече участието на Русия в работата на организацията уместно, но уточни, че Москва все още не е получила официална покана.

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Медията отбелязва обаче, че Азербайджан се изказа категорично против, а Турция дипломатично напомни, че потенциалните наблюдатели в организацията имат ограничения.