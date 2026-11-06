Задържаха предполагаемия извършител на мистериозното убийство с 8 жертви в Турция

След кратка престрелка в селски район в окръг Ескишехир турската полиция задържа предполагаемия извършител на масовото убийство в съседния окръг Афионкарахисар, при което вчера загинаха осем души, а един бе ранен тежко, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на съобщение на полицията.

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Турските власти съобщиха вчера следобед за намирането на безжизнените тела на общо шестима души, станали жертва на мистериозно масово убийство с ловна пушка, в два автомобила в районите на селата Аязини и Къйър в окръг Афионкарахисар, пише БТА. По-късно полицията съобщи и за намирането на телата на две учителки от село Юкарътандър (отново в окръг Афионкарахисар), за които се предполага, че са станали жертва на същия извършител, както и за тежко пострадал човек при една от стрелбите. След случая екипи на жандармерията и полицията започнаха приоритетна издирвателна операция за залавянето на предполагаемия извършител на масовото убийство и затвориха пътищата към трите села, около които бяха намерени жертвите.

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По данни на полицията в рамките на издирвателните операции днес заподозреният за извършването на масовото убийство Ариф Сефа Йоздемир е заловен от полицията в селски район в окръг Ескишехир, докато опитвал да избяга с откраднат автомобил. При задържането на мъжа органите на реда са открили огън по автомобила му, а Йоздемир също е отвърнал със стрелба, като леко е ранил полицай в ухото.

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Според първоначалните показания на задържания пред разследващите причината за убийството на три от жертвите е битов спор, свързан с покупката на комбайн, а останалите лица са били убити от него при опити за кражба на превозните им средства.