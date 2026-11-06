"Като гръм от ясно небе": Израел е шокиран, че Тръмп спира помощта

Съобщението на американския президент Доналд Тръмп за спиране на американската помощ за Израел е дошло като „гръм от ясно небе“. Това каза израелският президент Ицхак Херцог, цитиран от CNN. „Въпросът за американската помощ ме тревожи силно и също така дойде като гръм от ясно небе за мен“, каза израелският президент.

Тръмп направи съобщението на 3 ноември, в деня на междинните избори в САЩ. „Израел е нашият най-голям съюзник. Ние му даваме повече от всеки друг, но сега той вече не се нуждае от това“, каза американският президент в телефонно интервю за Fox News.

Херцог, че между Израел и САЩ има подписан меморандум в сила до 2028 г., който предвижда годишна военна помощ на САЩ за Израел в размер на 3,8 милиарда долара. Тръмп обаче заяви, че помощта за Израел ще бъде прекратена тази година.

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