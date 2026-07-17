Бивш съдия, обвинен в спортни измами в Серия А, може да получи важен пост в БФС

Задава се сериозна промяна в Българския футболен съюз. Според информация на "Тема Спорт", съвсем скоро може да има нов председател на Съдийската комисия към родната централа. В момента този пост е заеман от Станислав Тодоров, но изданието сочи, че той ще бъде заменен от бившия международен арбитър Джанлука Роки. Това се очаква да се случи на извънредно заседание на Изпълнителния комитет, планирано за 23 юли, четвъртък, след като президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо се върне от САЩ, където ще присъства на финала на Мондиал 2026 в неделя, 19 юли.

БФС хареса нов шеф за Съдийската комисия

Според информацията Иванов ще свика събрание на Изпълкома, веднага след като се върне, за да бъде избран нов шеф на съдиите. Въпросът е бил загатнат още на предното събиране на родната централа, като са били обсъждани имената на Костадин Гергинов и Николай Йорданов. Президентът обаче отхвърлил тези предложения и след консултация със съдийски специалисти се е стигнало до решението за Роки. Италианецът е известен с няколко скандални случая.

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Роки, който доскоро беше шеф на Съдийската комисия в Италия, бе забъркан в сериозен скандал през изминалата пролет. Той, както и неговият заместник Андреа Джервазони бяха разследвани за предполагаеми опити за влияние върху назначаването на рефери. Специално Роки бе обвинен по подозрение в съучастие в спортна измама при определянето на съдии за четири мача от Серия А. Основното обвинение срещу него беше, че е оказвал външен натиск, за да повлияе на решенията на ВАР.

Поради тази ситуация Роки се оттегли от поста си и бе заменен първо от Дино Томази, а след това от Даниеле Орсато. Преди дни прокуратурата в Милано обяви прекратяването на делото срещу Роки и Андреа Джервазони, като това отваря вратата за връщане в бранша и за двамата. Според италианското издание "Гадзета дело Спорт" Джанлука Роки ще продължи кариерата си в чужбина. Ако той наистина дойде в България, то ще се превърне в поредния чужденец, ръководил Съдийската ни комисия. През последните години Давид Борбалан (Испания), Марк Бата (Франция) и Виктор Касай (Унгария) заемаха тази длъжност.

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