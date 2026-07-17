Пари ли искате, или мир? Съучастници сте в смъртта на украинци: Латвия избухна срещу България

Държави членки на ЕС, които продължават да извличат печалби от търговията с Русия, докато забавят приемането на най-новия пакет от санкции, пряко финансират военната машина на Кремъл, предупреди латвийският министър-председател Андрис Кулбергс в интервю за Reuters на 16 юли. Премиерът на балтийската република остро критикува конкретни страни като България и Гърция за това, че забавят приемането на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Москва.

Според латвийския министър-председател предложените ограничения в ЕС са насочени към около 250 физически и юридически лица, като същевременно се въвеждат много по-строги мерки по отношение на руския втечнен природен газ (LNG).

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Който блокира санкциите, е "съучастник в смъртта на украински войници и цивилни"

Кулбергс подчерта, че блокирането на ключови клаузи от пакета се равнява на съучастие в смъртта на украински войници и цивилни граждани.

Той каза още, че липсата на строги мерки срещу руския „сенчест флот“ от петролни танкери и продължаващата търговия с руски втечнен природен газ активно финансират военните операции на Москва.

„Освен това някои (европейски) държави печелят абсурдно големи суми от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари, или искате мир? Не можете да имате и двете неща едновременно“, добави латвийският лидер.

Снимка: Getty Images

Той подчерта пред Reuters, че тази ситуация изисква внимание от страна на европейските партньори, тъй като печалбите на някои държави могат да противоречат на общата политика на ЕС за оказване на натиск върху Русия.

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С какво България и Гърция блокират санкциите?

ЕС удължи преговорите за 21-вия пакет от санкции на ЕС, след като от списъка бяха извадени три физически лица, по искане на България. Става въпрос за главата на Руската православна църква патриарх Кирил, съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов и олигарха Искандер Махмудов: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции.

За първия притеснението на правителството на Румен Радев е да не се замесва религията във войната - нещо, което бившият агент на КГБ патриарх Кирил (със светско име Владимир Гундяев) прави, защото нахъсва армията в "свещена" война срещу Украйна. За втория резервите бяха огромен иск от страна на "Лукойл" към България, а за третия - че е свързан с доставката на резервни части за софийското метро: Радев успя: Опази от санкции руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" с 3% дял.

Гърция, от своя страна, се противопоставя на предложената забрана за транспортирането на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, като изтъква, че това би могло да навреди на гръцката корабна компания „Динагас“, чиито танкери участват в износа от руския проект „Ямал“.

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