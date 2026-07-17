MAYHEM водят Death Over Europe Tour в София със специалното участие на MARDUK

На 9 октомври 2026 г. зала "Христо Ботев" ще бъде домакин на едно от най-значимите метъл събития тази година. Легендарните норвежци MAYHEM пристигат в София като част от европейското турне Death Over Europe Part II, а специален гост на вечерта ще бъдат шведските титани MARDUK.

Повече от четири десетилетия след създаването си през 1984 г. MAYHEM продължават да бъдат сред най-емблематичните имена в световната тежка музика. Смятани за пионери на норвежката блек метъл сцена, те не просто променят развитието на стила, а се превръщат в една от най-разпознаваемите и обсъждани групи в неговата история. Независимо от драматичните събития в ранните години и промените в състава, бандата остава вярна на своята философия и непрекъснато търси нови творчески хоризонти.

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Днес MAYHEM са в изключителна концертна форма. Настоящият състав - Necrobutcher, Hellhammer, Attila Csihar, Teloch и Ghul - стои зад близо хиляда концерта в над 60 държави по света. Турнетата им през последните години доказват, че групата продължава да бъде сред най-силните концертни формации в жанра, представяйки внушително шоу и сетлист, обхващащ цялата им легендарна дискография - от култовото "Deathcrush" и вечния "De Mysteriis Dom Sathanas" до "Grand Declaration of War", "Ordo Ad Chao" и "Daemon".

Специален гост на вечерта ще бъдат шведските ветерани MARDUK, които вече повече от 35 години са сред водещите имена на европейската блек метъл сцена. Основана през 1990 г., групата изгражда собствен почерк със своята скорост, агресия и впечатляваща концертна енергия. Албуми като "Panzer Division Marduk", "Heaven Shall Burn... When We Are Gathered", "Opus Nocturne" и "Frontschwein" отдавна са се превърнали в класика, а концертите им са известни със своята безмилостна интензивност и непрестанен звуков щурм.

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И двете групи вече имат своя история с българската публика. MAYHEM неведнъж са доказвали защо името им е сред най-уважаваните в жанра, а всяко тяхно гостуване у нас се превръща в специално събитие за почитателите на екстремната музика. MARDUK също се радват на вярна публика в България и неизменно предлагат концерти, които остават дълго в спомените на феновете. Срещата на двете банди на една сцена обещава вечер с максимален интензитет и безкомпромисна музикална енергия.

Билетите за концерта на MAYHEM със специален гост MARDUK на 9 октомври 2026 г. в зала Христо Ботев могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 40 € до 31.08.2026 г. вкл.

- 45 € от 1.09.2026 г. до 8.10.2026 г. вкл.

- 50 € в деня на концерта

* Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат без билет, но с придружител

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