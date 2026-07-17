ВАС сложи точка на спора около избора на Емилия Русинова за градски прокурор

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу избора на Емилия Русинова за градски прокурор на София. Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което тя е назначена на поста, остава в сила. Според съда към момента на избора Русинова не е имала влезли в сила дисциплинарни наказания. ВАС посочва, че законността на едно решение се преценява според обстоятелствата, които са били налице към датата на неговото вземане.

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Мотивите на съда

Съдът уточнява, че оценката за професионалните и моралните качества на кандидатите за ръководни длъжности в прокуратурата се прави от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС.

В делото са представени медийни публикации, в които се поставят въпроси за нравствените качества на Русинова. Според ВАС обаче тези публикации са станали публични след избора ѝ. Именно заради информацията в тях Прокурорската колегия е започнала дисциплинарна проверка срещу нея.

Дали има извършени нарушения и дали те са основание за наказание, ще бъде установено в рамките на това отделно производство. Според ВАС тази проверка не променя факта, че изборът на Русинова за градски прокурор е бил законосъобразен към момента, в който е направен.

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Съдът допълва, че заради принципа на презумпцията за невиновност няма да обсъжда конкретните твърдения срещу Русинова в това дело, тъй като те ще бъдат разглеждани в дисциплинарната процедура.

По делото има и особено мнение на един от съдиите. Според него назначението на Русинова трябва да бъде отменено, защото изборът е направен от ВСС с изтекъл мандат. В това мнение се посочва, че това поставя въпрос за независимостта на съдебната власт и противоречи на европейските правила.

Предизсторията

През февруари Бойко Атанасов, който беше участник в процедурата за избор на титулярен ръководител на Софийска градска прокуратура, оспори пред ВАС избора на Pyceнoвa зa шеф на столичната градска прокуратура. След обcъждaнe нa двeтe ĸaндидидaтypи пpoдължило няĸoлĸo минyти, Йopдaн Cтoeв и Oгнян Дaмянoв ĸpитиĸyвали Бoйĸo Aтaнacoв, чe ĸoнцeпциятa мy билa ĸpaтĸa и oбявиxa пoдĸpeпa зa Pycинoвa – Бойко Атанасов получи 0 гласа, а за Емилия Русинова гласуваха 8 души от ПК.

В жалбата си до Върховиня касационен съд следователят посочва, че изборът е проведен машинално, без ясни критерии и мотиви, които са довели до опорочаване на процедурата за назначение на административен ръководител от ПК на ВСС.