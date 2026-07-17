Тенисът ликува! Любимецът на феновете Алкарас се завръща съвсем скоро в игра

Един от водещите тенисисти е все по-близо до дългоочакваното си завръщане, след като името му най-накрая се появи в списък с участници за един от предстоящите турнири в Северна Америка. Става въпрос за Карлос Алкарас, който за последно игра в Барселона през април месец. Тогава той получи тежка контузия на китката, заради която пропусна остатъка от сезона на клей, включително и Ролан Гарос, а впоследствие не беше на линия и за Уимбълдън. И няма съмнение, че отсъствието му се усети в тура.

Алкарас се завръща на корта съвсем скоро

Имаше големи надежди, че Алкарас ще успее да се възстанови за надпреварата в Канада, която ще започне на 3 август, но името му липсваше от списъка с участници, което породи опасения, че той може да пропусне остатъка от сезона. Но тези съмнения вече са разсеяни, тъй като организаторите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати разкриха, че Алкарас е подал заявка за участие там. Испанецът е действащият шампион, след като спечели титлата миналата година, когато Яник Синер се оттегли поради заболяване при резултат 5:0 в първия сет в полза на Алкарас. След това той спечели и втора титла от US Open, като отново победи Синер на финала.

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Въпреки че организаторите са уверени, че Алкарас ще участва, след като потвърди името си в списъка с участници, 23-годишният тенисист все още не е обявил официално датата на завръщането си, тъй като екипът му се е ангажирал да не поема никакви рискове във връзка с контузията му. Испанецът загуби близо 5 000 точки в ранглистата по време на четиримесечното си принудително отсъствие, което доведе до спадане от второ на трето място, като Александър Зверев го изпревари след Уимбълдън. Това означава, че той ще бъде поставен под №3 при защитата на титлата си и потенциално може да се изправи срещу Синер на 1/2-финала и срещу Зверев на финала.

Надпреварата в Синсинати вероятно ще бъде единственото му участие преди US Open, като последният за сезона турнир от Големия шлем, където той също е действащ шампион, започва на 30 август във Флашинг Медоус, Ню Йорк. В Синсинати ще участва и най-добрият български тенисист Григор Димитров, след като получи "уайлд кард" от организаторите.