Феновете на ЦСКА могат да последват съдбата на тези на Левски в Европа

Столичният гранд ЦСКА публикува официална позиция, с която предупреди феновете си, че може да последват съдбата на тези на Левски. "Армейците" са подложени на разследване от страна на УЕФА заради ексцесиите на "червените" привърженици по време на мача с Дери Сити в реванша от първия кръг на предварителната фаза на Лига Европа. Срещата беше прекъсната за близо 15 минути през второто полувреме заради инциденти по трибуните. Стигна се до нахлуване на терена, което принуди съдията да прибере футболистите в съблекалнята.

ЦСКА предупреди феновете си за следващото гостуване в Европа

Веднага след случилото се в Ирландия УЕФА организира спешно дисциплинарно производство. От европейската централа посочиха, че "армейците" са обвинени в пет нарушения на правилника: хвърляне на предмети, расистко/дискриминационно поведение от страна на феновете, щети по стадиона, нарушения на обществения ред, както и на основните правила за прилично поведение на служител. По тази причина ЦСКА може да остане без фенове при гостуването си на Карабах от втория кръг в Лига Европа. Точно това се случи и с Левски в Шампионска лига.

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Позицията на ЦСКА:

"Армейци, След двубоя реванш от 1 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа между Дери Сити и ЦСКА на ст. "Брендиуел", УЕФА е образувала дисциплинарно производство срещу двата клуба във връзка с инцидентите с привържениците им. В тази връзка Европейската футболна централа препоръчва да не се продават билети за "армейския" сектор за следващото гостуване на ЦСКА в европейските клубни турнири - на ФК Карабах в Баку на 23 юли (четвъртък) от 2 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа, докато не бъде взето окончателно решение по случая.

ЦСКА подчертава, че ще положи всички усилия, за да могат "червените" привърженици да присъстват на предстоящата среща. Клубът ни ясно и категорично ще изложи пред УЕФА всички аргументи, свързани със споменатите инциденти, както и с организацията или липсата на такава, свързана със сигурността, условията и цялостното провеждане на футболния мач в Дери, от страна на клуба-домакин и на северноирландските власти. В същото време ЦСКА осъжда решително всички прояви на агресия, непристойно поведение и хулигански прояви, на които станахме свидетели в няколко епизода от снощния двубой. Призоваваме нашата вярна публика за въздържане от всякакви непристойни прояви или расистко и/или дискриминационно поведение."

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