Добри новини за Левски: Шампионът на Румъния продава една от звездите си точно преди мачовете със „сините“?

Левски ще се изправи срещу Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Дни преди първия двубой „сините“ получиха добра новина, след като стана ясно, че една от големите звезди на румънците може да бъде продаден. Става въпрос за 23-годишното ляво крило на тима – Щефан Баярам. Според информациите националът на Румъния е пред трансфер в белгийския гранд Андерлехт.

Щефан Баярам е пред трансфер в Андерлехт

Щефан Баярам е юноша на Университатя като преминава през всички формации, преди да стигне до първия отбор. До момента фланговият футболист има на сметката си общо 250 мача за тима от Крайова във всички турнири, в които е реализирал 49 попадения и е направил 23 асистенции. Крилото е оценен на 5 милиона евро, а преговорите между шефовете на румънците и Андерлехт са на финалната права. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

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„Дали мачът с Витебск бе последният ми за Университатя? Не искам да говоря за това, в момента все още съм тук, наслаждавам се на присъствието в любимия си отбор и ще видя какво ще се случи в бъдеще. Най-много исках да спечеля титлата с Университатя Крайова. Гордея се с това, което постигнах с този отбор. Ще видя какво ще стане“, каза Баярам, цитиран от „Мач Телеграф“.

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