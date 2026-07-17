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Единственият отбор, който обърка сметките на финалистите на Мондиал 2026

17 юли 2026, 14:43 часа 740 прочитания 0 коментара

Освен че спечели уважението на целия футболен свят, отборът на Кабо Верде може да се похвали с едно постижение, за което нито един от финалистите на Световното първенство в Северна Америка няма да иска да говори. Аржентина и Испания ще се срещнат в решаващ сблъсък за трофея на Мондиал 2026. Въпреки че не успя да стигне финалните етапи на турнира, островната държава беше единственият отбор, който се изправи срещу тях и не беше победен в редовното време.

Кабо Верде: Единственият отбор, който Аржентина и Испания не успяха да победят в редовното време

Испания завърши с нулево равенство в груповата фаза, докато шампионът от миналогодишното издание Аржентина беше принуден да играе продължения, след като мачът им от 1/16-финалите завърши 1:1 в края на редовното време. Статистиката се потвърди, когато "Албиселесте" победи Англия и се присъедини към Испания на финала. Двата футболни гиганта преодоляха почти всеки съперник, изправен пред тях, но нито един от двата не успя да пребори Кабо Верде в рамките на 90 минути.

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Първият мач на Кабо Верде на Световното първенство едва ли би могъл да бъде по-страшно предизвикателство. Дебютантите се изправиха срещу европейските шампиони от Испания в Атланта, като от отбора на Луис де ла Фуенте се очакваше да се справи с лекота с една от най-малките държави в турнира. "Ла Роха" доминираше в притежанието на топката и отбеляза 27 удара, от които седем в рамката на вратата. Въпреки това Кабо Верде се защитаваше дисциплинирано и решително, за да си осигури забележително равенство 0:0. Вратарят Возиня изигра централна роля, като направи няколко важни спасявания, докато отборът му устояваше на продължителния натиск.

Кабо Верде отбор

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Резултатът не беше просто едно достойно представяне в дебюта. В крайна сметка той превърна Кабо Верде в един от малкото отбори, които избегнаха загуба срещу Испания по пътя ѝ към финала. След като успяха да си осигурят участие в елиминационната фаза, оставайки непобедени при дебюта си, пред футболистите на Педро Лейте Нороня се изпречи най-голямото предизвикателство на американска земя - действащият шампион Аржентина.

Кабо Верде създаде сериозни проблеми на действащите шампиони

"Гаучосите" поведоха в резултата чрез Лионел Меси в 29-ата минута, но Дерой Дуарте изравни малко преди да изтече час игра. Резултатът остана 1:1 до края на редовното време, което означаваше, че действащите световни шампиони не успяха да победят дебютантите в турнира в рамките на 90 минути. Аржентина в крайна сметка отново излезе напред, когато Лисандро Мартинес отбеляза гол в началото на продълженията. Това обаче по никакъв начин не отчая африканския тим. Моменти по-късно Сидни Лопес Кабрал изравни резултата с феноменален гол, като за кратко направи една от най-големите изненади в историята на Световното първенство напълно възможна. Решаващият момент настъпи в 111-ата минута, когато Диней Боргес неволно отклони корнер на Меси в собствената си врата.

Статистиката не означава, че Кабо Верде е бил по-силен от някой от финалистите, нито заличава крайното им отпадане. Тя обаче дава подходящо обобщение за отбор, който последователно се оказа далеч по-труден за побеждаване, отколкото предполагаше скромният му профил. Нито един друг отбор в турнира не се изправи срещу двата финалиста. Кабо Верде го направи при първото си участие на най-голямата футболна сцена и в двата случая резултатът остана равен след 90 минути. Когато Испания и Аржентина се срещнат за трофея, единият от тях най-накрая ще загуби. Кабо Верде може да гледа мача с увереността, че нито един от двата отбора не успя да ги победи в редовното време.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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