Лукашенко няма да изпълни обещание към Тръмп

22 август 2025, 23:44 часа 503 прочитания 0 коментара
Беларуският авторитарен лидер Александър Лукашенко призна, че няма да изпълни обещание, дадено на президента на САЩ Доналд Тръмп, а именно да освободи политическите затворници. Вместо това той нарече затворниците „бандити“. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на беларуската държавна агенция БЕЛТА. На всичкото отгоре Лукашенко каза, че в Беларус няма политически затворници.  

„Искате ли хиляди и половина или две хиляди? Заведете ги у вас, заведете ги там. Разчитайте, че ще освободим бандитите, които горяха, взривяваха и те си го признават... Ще ги освободим, а те пак ще воюват срещу нас?“, каза той.

Обещанието

Припомняме, че на 15 август, преди срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, Тръмп проведе телефонен разговор с Лукашенко. Освен всичко друго, те обсъдиха освобождаването на политически затворници и други. Според Тръмп, Лукашенко е обещал да освободи 1300 политически затворници. Толкова са, според беларуската опозиция и правозащитници, в момента в затворите на режима на Лукашенко.

Тогава Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth, че е провел „много приятен разговор с високоуважавания президент Александър Лукашенко“.  Според американския президент „целта на това обаждане е била да му благодари за освобождаването на 16 затворници“ на 2 юли, включително лидера на опозицията Сергей Тихановски. ОЩЕ: Подгряващата звезда на Путин: Лукашенко говори с Тръмп преди голямата среща в Аляска

Деница Китанова
