Лукашенко се прегърна с Ким Чен Ун в Пхенян, положи цветя от името на Путин (ВИДЕО)

25 март 2026, 18:06 часа 359 прочитания 0 коментара
Лукашенко се прегърна с Ким Чен Ун в Пхенян, положи цветя от името на Путин (ВИДЕО)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко пристигна в Северна Корея и се срещна с колегата си Ким Чен Ун, като двамата се посрещнаха топло пред екзалтирана тълпа в столицата Пхенян. Лукашенко беше посрещнат с официална церемония. Тя се състоя на площада, носещ името на основателя на КНДР - Ким Ир-сен. Откритият през 1954 г. площад е най-големият в страната и е един от символите на севернокорейската столица. Той може да побере до 100 000 души и на него се организират военни паради, официални тържества и други обществени събития.

Церемонията по посрещането включваше изпълнение на химните на двете страни и оръдейни залпове, приветстващи официалните делегации, съобщи беларуската агенция БелТА, цитирана от БТА.

Програмата на Лукашенко

След това Лукашенко посети паметника на Освобождението в Пхенян, на който положи венец. Президентът на Беларус почете паметта на съветските войници, загинали при освобождаването на Корея от японските нашественици, и запази минута мълчание.

Беларуската делегация положи цветя на паметника и от името на руския диктатор Владимир Путин като знак на благодарност за помощта на Северна Корея в продължаващата повече от четири години "специална военна операция в Украйна" (както Кремъл подло нарича агресивната си война в Украйна), отбелязва БелТА.

Посещението на Лукашенко в Северна Корея има за цел да укрепи правната рамка на отношенията и да допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество, отбелязват от Минск.

Димитър Радев
Димитър Радев
Беларус Александър Лукашенко Владимир Путин Северна Корея Ким Чен Ун война Украйна
