Много силно земетресение разлюля Камчатка, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,2 е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщи Камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС. Епицентърът му е бил на 93 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 123 км, уточниха сеизмолозите.
M7.8 earthquake struck off Kamchatka, Russia (Sep 18, 1858 UTC). Tsunami threat possible within 1000 km of epicenter, mainly impacting Russian coasts.
Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова. Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност. Няма информация за щети.
Пореден трус
В края на юли земетресение с магнитуд 7,9 разлюля руския полуостров Камчатка, като на цялата територия на Курилските острови в Сахалинска област беше обявена тревога за цунами, предаде руската държавна информационна агенция ТАСС. Впоследствие обаче, по американски данни, силата на труса беше коригирана - цели 8,7 по Рихтер, даже 8,8. Това е най-силното земетресение в света от 2011 година насам и шестият най-силен трус на планетата, откакто има измервания. Оттогава полуостровът често е обект на мощни земетресения.
