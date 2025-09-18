Войната в Украйна:

Много силно земетресение разлюля Камчатка, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

18 септември 2025, 23:30 часа 291 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 7,2 е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщи Камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС. Епицентърът му е бил на 93 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 123 км, уточниха сеизмолозите.

Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова. Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност. Няма информация за щети.

Пореден трус

В края на юли земетресение с магнитуд 7,9 разлюля руския полуостров Камчатка, като на цялата територия на Курилските острови в Сахалинска област беше обявена тревога за цунами, предаде руската държавна информационна агенция ТАСС. Впоследствие обаче, по американски данни, силата на труса беше коригирана - цели 8,7 по Рихтер, даже 8,8. Това е най-силното земетресение в света от 2011 година насам и шестият най-силен трус на планетата, откакто има измервания. Оттогава полуостровът често е обект на мощни земетресения.

