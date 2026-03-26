Морски пехотинец от САЩ бе ранен на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Близкия изток

26 март 2026, 13:31 часа
Морски пехотинец от САЩ бе ранен на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Близкия изток

Морски пехотинец от Военноморските сили на САЩ е бил ранен на борда на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ (CVN 72), докато корабът е провеждал операции в Арабско море на 25 март. "Нараняването не е свързано с бойни действия и не е животозастрашаващо", обявиха от Централното командване на ВМС на Съединените американски щати днес, на 26 март, в публикация в социалната мрежа X.

Морският пехотинец е бил транспортиран на брега за допълнително медицинско обслужване и състоянието му остава стабилно. Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Още: След пожара: Най-големият американският самолетоносач се завръща от Близкия изток в Гърция

"Ейбрахам Линкълн" продължава с мисиите в операцията срещу Иран

Ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ продължава да провежда ударни мисии в подкрепа на операция "Епична ярост" срещу Иран, допълват още от ВМС на САЩ.

Снимка: Getty Images

"Линкълн" и няколко съпровождащи го ескадрени миноносеца пристигнаха в Близкия изток в края на януари, което към онзи момент разшири възможностите на президента на САЩ Доналд Тръмп да защити американските сили в региона, или да предприеме потенциални военни действия срещу Иран. Това се случи около месец по-късно, когато Щатите и Израел започнаха войната срещу Ислямската република, а и самолетоносачът "Джералд Форд" - най-големият на САЩ и в света - се присъедини към ударната група в Близкия изток.

Още: САЩ пращат трети самолетоносач срещу Иран (ВИДЕО)

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
