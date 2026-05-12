"Справедлива цена": Депутат на Радев обясни що е то и заговори какви да са надценките

Що е то "справедлива цена"? Аз ще кажа, че е справедлива, вие - не. Как се определя? Депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков хвърли известна светлина по въпроса. В сутрешния блок на БНТ той поясни, че с новите промени в Закона за защита на потребителите ще се направи специален регистър, с който да се проследява как се развиват цените на определени стоки (най-важна е малката потребителска кошница). И благодарение на данните от регистъра ще може да се прави сравнение с колко се променят цените.

Конкретно Джиков говори за "исторически критерии" - сравнение на годишна база. Защо нещо е струвало преди година Х лева, а сега - Y евро? Нека докажат какво обуславя промяната - какви са разходите сега спрямо преди и дали обясняват дадено поскъпване. Друг ориентир - защо дадена стока струва у нас Х евро, а в друга държава от ЕС - У евро?

"Искаме да въведем една разумна надценка - в рамките на 20-30%", обясни депутатът и увери, че никой от управляващите не иска въвеждане на "планова икономика" и не цели затваряне на магазини.

Джиков е категоричен, че със законовите промени се прави паритет и при промоции - както производителят да намали при "акция" цената, така и при приходите на веригата да има реципрочно намаление. И още - да не е по-различен грамажът на стоките при промоциите.

