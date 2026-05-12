На тайни дискусии: Създават нова "Евровизия" и обмислят да преместят Израел в нея

Днес Европа посреща първия полуфинал на "Евровизия", но в същото време онлайн се появи една много интересна история. Изглежда, че се водят дискусии за евентуално преместване на Израел от "Евровизия" към новия конкурс "Евровизия Азия".

Азиатската "Евровизия" е нов проект на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и ще бъде песенен конкурс за страните от Азия. Надпреварата ще се проведе за първи път в Тайланд през ноември, като 10 държави вече са потвърдили участието си. Конкурсът ще бъде излъчен на живо от Банкок, столицата на страната, на 14 ноември 2026 г.

Пращат Израел на азиатската "Евровизия"?

Израелският уебсайт Ynet съобщава, че е имало дискусии на закрити врати по време на срещите на EBU, с възможна цел Израел да бъде изключен от стандартната "Евровизия" и пратен в новия формат "Евровизия Азия".

Според вътрешни източници предложението е срещнало поне частична съпротива, а според Ynet остава неясно дали подобен ход някога ще получи достатъчно подкрепа, за да стане реалност. Съобщенията сочат, че някои от телевизионните оператори, регистрирали се да участват в "Евровизия Азия" са били твърдо против Израел да участва.

От EBU излязоха с коментар по казуса.

"Актуалният списък на участващите телевизионни оператори и държави в конкурса за песен на "Евровизия Азия" може да бъде намерен на сайта на събитието. В ход са дискусии с други телевизионни оператори относно евентуално присъединяване към конкурса през ноември. Никой телевизионен оператор, който участва в конкурса за песен на "Евровизия", няма да участва в конкурса за песен на "Евровизия Азия". Събитието, подобно на конкурса "Евровизия", ще бъде приобщаващо и ще затвърди мотото "Обединени чрез музиката". Решенията за участие се вземат от организаторите", се казва в съобщението.

Проблемите с Израел

Политическите ходове на Израел в Близкия изток, и особено в Ивицата Газа, предизвикват от години недоволство срещу участието на страната на песенния конкурс. Според мнозина както Русия беше изключена заради политически неприемливо поведение, същото трябва да се случи с Израел.

Тел Авив обаче продължава да участва на "Евровизия", което води до бойкоти на държави всяка година.

Отделно има казус с промо кампанията на Израел, която според EBU е непропорционална, прекомерна и изкривява резултата от вота на публика и жури.

