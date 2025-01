Най-новото в Сирия: Страх от възраждане на ИДИЛ, властта притиска здраво подкрепяната от САЩ коалиция

Сирийският министър на отбраната Мараф Абу Касра предупреди, че временното правителство е готово да използва сила срещу Сирийските демократични сили (СДС), ако се наложи, за да може те да бъдат интегрирани в новите държавни въоръжени сили. СДС е коалиция, съставена предимно от прокюрдски бойци и подкрепяна от САЩ, която през годините изгради "държава в държавата" в Североизточна Сирия - там се бореше срещу влиянието на "Ислямска държава". Турция свързва коалицията с обявената за терористична организация от Анкара Кюрдска работническа партия (ПКК), затова има за цел унищожаването на СДС, както неведнъж официални лица от югоизточната ни съседка споменават след падането на режима на Башар Асад в Сирия.

Още: Новата власт в Сирия със знак, че ще попари амбициите на САЩ - Турция е доволна (ВИДЕО)

На 22 януари Касра заяви пред репортери, че временното правителство продължава да преговаря със СДС, но „ако се наложи да използваме сила, ще бъдем готови“. Коментарът му е най-ясната заплаха от страна на представител на преходната власт за военни действия срещу коалицията. Досега СДС отказваха да се разоръжат и интегрират в сирийското министерство на отбраната и вместо това призоваваха за „децентрализирана“ система, която да им позволи да се присъединят към новите сирийски въоръжени сили като „блок“ и да останат разположени в Североизточна Сирия.

Снимка: Getty Images

В момента временното правителство прилага двупосочна стратегия за принуждаване на СДС да се разоръжат - то води активни преговори с тях, като същевременно координира действията си с Турция и подкрепяната от Анкара Сирийска национална армия (СНА). Тази армия продължава да води сражения със сили на СДС в Северна Сирия - край бреговете на река Ефрат, а неведнъж Турция заплашваше с военна интервенция през границата срещу СДС.

Още: Надежда за Путин да си прибере остатъците от оръжието от Тартус. Тръмп натисна срещу палестинците

Припомняме, че новата сирийска власт е под контрола на "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Тази група, свързана в миналото с "Ал Кайда" и Фронт "Ан-Нусра", успя да сформира коалиция от сили, която успешно свали подкрепяния от Русия и Иран режим на Асад през декември миналата година.

Едно решение на сирийското правителство да разположи сили на фронтовата линия срещу СДС би означавало значително отклонение от настоящата стратегия на преходната власт. Военното участие на ХТШ ще принуди Сирийските демократични сили да се разоръжат - досега правителството не е било склонно да го направи, водейки единствено преговори, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още: Сирийското пристанище Тартус прекратява договора си за инвестиции с Москва

Снимка: Getty Images

На 23 януари ръководеният от ХТШ Департамент за военни операции завзе стратегически важна територия в близост до петролното находище Замла, южно от Ракка, в сирийската провинция Бадия. На геолокализирани кадри се вижда как конвой пристига в Замла - град на около 12 км южно от Русафа.

@GeoConfirmed DMO at Zamla,SYRIA

Syria geolocation by Qalaat Al Mudiq: 35.475270, 38.877718

Proof Frame 0:18 and 0:20 pic.twitter.com/fWRL3oprWD