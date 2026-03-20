Украински експерти, които бяха изпратени в Близкия изток за подпомагане на отбраната на съюзниците, са били шокирани от тактиката на американската противовъздушна отбрана в региона. Те посочват, че срещу безпилотни летателни апарати, струващи по 70 000 долара, са били използвани до 8 ракети прехващачи „Пейтриът“ (Patriot), всяка струваща около 3 млн. долара. В същото време лошо прикрити радари са били унищожени от евтини ирански дронове, съобщава британското издание The Times.

"Не съм сигурен доколко са верни твърденията за използването на ракети, но що се отнася до радарите, определението „лошо прикрити радари“ може би е прекалено благосклонно, тъй като на всички места, за които знам, американските въоръжени сили изобщо не са си направили труда да ги прикрият, а точното им местоположение е известно отдавна", твърди в коментар към публикацията в X чешкият OSINT анализатор и бивш редактор в Bellingcat Якуб Яновски.

Централното командване на САЩ поиска помощ от украински съветници, които вече са разположени в Персийския залив, съобщи пред The Times висш офицер от Украинските военновъздушни сили. Според украинския президент Володимир Зеленски екипи от съветници, състоящи се от 200 военнослужещи, са били изпратени в Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, за да съдействат за отбраната както срещу ракети, така и срещу дронове.

Изумление

Неназованият офицер в същото време споделя, че е бил изумен да чуе съобщения, че държавите от Персийския залив, които използват ПВО от САЩ, изстрелват до осем ракети прехващачи "Пейтриът" по една-единствена цел, като дори използват скъпите системи, за да поразят евтини дронове.

Украинските военни казват, че използват само по една или две ракети, за да свалят руски балистични ракети. Въпреки това процентът на прехващане варира, защото Русия все пак променя тактиката си.

Данните от мисиите на украинските екипажи на „Пейтриът“ са били споделени със съюзниците, които също използват системата. Въпреки това САЩ и партньорите им в Персийския залив, изглежда, не са обърнали внимание на сложните изчисления, които Украйна е направила, за да подобри процента на прехващане. „Не разбирам какво са правили, какво са наблюдавали през четирите години, откакто воюваме“, казва украинският офицер.

