Напрежение между ядрени сили: Индия с първа стъпка в спирането на водата за Пакистан (ВИДЕО)

Индия е спряла притока на вода през язовир Баглихар на река Ченаб и планира подобни мерки при язовир Кишанганга на река Джелум. Това засяга пряко съседката ѝ Пакистан. Двете държави, които притежават ядрено оръжие, са в период на повишено напрежение, след като при атака в контролираната от Ню Делхи част на оспорвания регион Кашмир на 22 април бяха убити 25 индийски туристи и един непалски гражданин, а около 20 души бяха ранени. Това бе най-кървавото нападение срещу цивилни в размирния район от години. Индия заяви, че ще издирва терористите, а армиите на двете държави оттогава насам са в повишена бойна готовност.

Още: Новият конфликт и ролята на САЩ и Китай: Задава ли се война между Индия и Пакистан?

Вследствие на случилото се Индия обяви редица мерки срещу Пакистан, една от които е суспендиране на Договора за водите на Инд, подписан през 1960 г. Той управлява разпределението на водата от шест реки от басейна на река Инд между Индия и Пакистан. Пакистан, като земеделска страна, получава над 90% от прясната си вода от тези реки. Прекъсването на водния поток изправя държавата пред екологична и хуманитарна катастрофа.

Язовирите Баглихар в Рамбан и Кишанганга в Северен Кашмир, и двата с изградени ВЕЦ, предлагат на Индия възможността да регулира времето за изпускане на вода, заявява запознат източник пред The Economic Times.

☢️ World on the Brink of Nuclear Escalation: India Halts Water Flow to Pakistan — First Time in 65 Years



For the first time since 1960, India cuts off water from the Baglihar Dam, breaching the Indus Waters Treaty. Next up: the Kishanganga Dam. Pakistan sees this as an act of… pic.twitter.com/hawBM9ABag