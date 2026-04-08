Страх от украинските ракети: Парадът на 9 май в Москва пред отмяна за първи път от 30 години

За първи път от 30 години Кремъл вероятно ще отмени провеждането на Парада за Деня на победата на 9 май на Червения площад в Москва. Причината - новите украински ракети, които могат да достигнат руската столица за между 10 и 30 минути.

Руските власти вече са отменили въздушната част на парада в Москва и Санкт Петербург, а сега се обмисля отмяна и на наземната част. Това каза Z-блогърът Иля Туманов в неделя в предаването "Соловьов LIVE" на пропагандист №1 на Путин - Владимир Соловьов по държавната руска телевизия "Россия 1".

Още в събота, 4 април, когато беше попитан за възможността парадът да бъде отменен, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори уклончиво без да даде конкретен отговор. "Подготвяме се да отпразнуваме Деня на победата", бе всичко, което той каза. Други официални изявления до момента все още няма.

Иля Туманов разказа в предаването на Соловьов, че в неделя, 5 април, по план е трябвало да има репетиция за парада на полигон, но войниците са били разпуснати "до получаване на допълнителни инструкции".

Самият Туманов предлага парадът да бъде пренасрочен, както през 2020 г. заради ковид-мерките.

Z-блогърът призна, че причината за отмяната са украинските ракети с голям обсег. Крилатите ракети на Киев могат да достигнат Москва за 30 минути, докато балистичните ракети - само за 10 минути.

"Представете си, "Парад, стройте се, мирно" и в този момент се чува предупреждение за ракетна опасност. Какво ще се случи на площада и около него? Това ще бъде огромен удар по отношение на медийното отразяване, дори ако нищо друго не се случи", каза Туманов.

Припомняме за новите украински разработки, които така наплашиха Кремъл:

Украйна разполага с крилати ракети "Фламинго" с обсег 3000 километра (Москва е на 450 км от украинската граница);

Балистичната ракета FP-9 обсег 850 км, за която засега е известно, че изпитанията ѝ ще започнат това лято.