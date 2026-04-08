Радар за икономика: Най-важните новини на 8 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 8 април 2026 г.

Край на скъпия петрол? Сривът в котировките след споразумението с Иран тепърва започва

Цената на петрола продължава да спада рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване. Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, се сринаха с над 14 долара за барел до 94,76 долара за барел тази сутрин.

Цената на природния газ в Европа лети надолу

Цената на природния газ в Европа падна рязко тази сутрин, след огромен скок в рамките на последния месец, в резултат на новината за мирно споразумение за прекратяване на конфликта в Иран. Американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, което влезе в сила тази сутрин.

Край на затишието: Еврото и доларът смениха посоката рязко

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като се повиши рязко, близо до нивото от 1,17 към американската валута. Основна причина за разместването при валутите е новината за споразумението за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване. Еврото бе на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Обрат: Скок в цената на златото до триседмичен връх

Цената на златото достигна триседмичен връх по време на днешната сутрешна търговия, тъй като курсът на щатския долар се понижи рязко, след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран. Пазарите реагираха незабавно на информацията за двуседмично прекратяване на огъня в Иран, като цените на петрола се сринаха с около 15 на сто, рисковите активи отбелязаха поскъпване, а щатският долар беше подложен на натиск.

Глоби за над един милион евро: НАП санкционира магазини за високи цени по Великден

Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) са реализирали проверки на близо 150 хранителни магазина, пекарни и месарници в първите дни на април за необосновано повишение на цените в резултат на въвеждането на еврото у нас, съобщиха от приходната агенция. За констатирани нарушения инспекторите от НАП са издали близо 1100 акта и над 400 наказателни постановления на обща стойност 1 027 675 евро.