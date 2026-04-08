Преди изборите: Орбан предал "ключовете" за Унгария на Путин с 12-точков документ

Появяват се все повече доказателства за опитите на министър-председателя Виктор Орбан да се обърне на изток и да интегрира Унгария икономически и политически с Русия - нещо, което опонентът му на предстоящите парламентарни избори Петер Мадяр използва срещу него в навечерието на вота на 12 април. Унгарското правителство е подписало споразумение с Руската федерация за разширяване на икономическите, търговските, енергийните и културните връзки между двете страни. Това става ясно от документи, изготвени от руското правителство и получени от Politico. Те ясно подчертават колко близки се надяват да станат Будапеща и Москва.

Унгарският външен министър Петер Сиярто и руският министър на здравеопазването Михаил Мурашко са подписали 12-точков план, очертаващ областите на сътрудничество, след като двамата се срещнаха за преговори в руската столица през декември 2025 г., показват документите. Ще има съгласуване в разнообразни области като ядреното гориво, образованието и спорта.

Докато Орбан се хвали с близките си връзки с Кремъл, неговият съперник Мадяр от основната опозиционна партия "Тиса" твърди, че това е ахилесова пета. Той обвинява правителството в „откровена измяна“ заради връзките с Москва.

16-а поред среща за икономическо сътрудничество: акцент върху "взаимноизгодните връзки"

Декемврийската среща беше 16-ата подред на Руско-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която според руските държавни медии е създадена през 2005 г. Оттогава комисията се събира приблизително веднъж годишно в Русия или в Унгария — с прекъсване между 14-ата среща през ноември 2021 г. и 15-ата през септември 2024 г. Русия започна мащабната си инвазия в Украйна в този период - на 24 февруари 2022 г.

Снимка: Kremlin.ru

Според един от документите - на срещата в Москва на 9 декември 2025 г. Русия и Унгария „обсъдиха актуални въпроси на двустранната търговия и икономическото сътрудничество, съвместните дейности в енергийния сектор, промишлеността, здравеопазването, селското стопанство, строителството и други области от взаимен интерес, както и в културната и хуманитарната сфера“. Те също така са подчертали важността на „развитието на дългосрочни, взаимноизгодни връзки между двете страни в области от взаимен интерес“.

Попитан за съдържанието на документите и последствията им за политическата траектория на Будапеща, Петер Сиярто казва само, че „двустранното сътрудничество на Унгария се ръководи от националния интерес, а не от натиск да се съобразява с изключително пристрастните либерални медии от мейнстрийма". "Продължавайте с пристрастната си работа!“, обръща се той към тези медии. От Русия официален коментар няма.

Интересна е позицията на Сиярто за "унгарския интерес", след като медийно разследване установи как министърът е искал от руските власти да му намерят същия този "унгарски интерес", когато той не е съществувал, за да бъдат прокарани на ниво Европейски съюз важни искания на Кремъл.

Снимка: Петер Сиярто, Getty Images

Петрол, газ, ядрена енергетика и изучаване на руски език в Унгария

От Politico са се свързали с независими експерти, запознати с методите на работа на Москва, за да се анализират документите, които съдържат инструкции към руските правителствени ведомства за изпълнението на новите ангажименти. Медията не е успяла да ги провери самостоятелно.

Сред договорените точки е ангажиментът да се „обърне негативната тенденция в двустранната търговия“, след като преносът на стоки спадна в резултат на санкциите на ЕС срещу Русия, наложени в отговор на войната в Украйна. Споразумението също така отваря вратата за руски компании да започнат нови проекти за електроенергия и водород в Унгария, както и за по-тясно сътрудничество в областта на петрола, газа и ядреното гориво.

Руският петрол към Унгария в момента е гореща тема на спорове в ЕС, защото заради спрените потоци по нефтопровода "Дружба" (заради руски удари в Украйна) Орбан блокира заема от 90 милиарда евро на блока за Киев, защото обвинява украинските власти, че бавят ремонта на тръбата.

Според текста на споразумението Будапеща се е съгласила да проучи възможностите за засилване на обучението по руски език в страната чрез привличане на учители от Русия, както и да укрепи взаимното признаване на квалификациите и да открие програми за обмен за студенти в магистърска степен.

Съгласно условията на сделката, унгарското правителство е подкрепило текущи програми за обмен във всички области – от спорта до цирковото изкуство, въпреки че Москва постоянно е обвинявана, че използва културни събития, за да разпространява своята версия за войната в Украйна и да придаде легитимност на режима в Кремъл. Двете страни са подкрепили идеята за план за действие за 2026–2027 г. за съвместно сътрудничество в областта на спорта.

Снимка: Getty Images

По-тесните връзки с Русия не трябва да бъдат „в противоречие със задълженията на Унгария, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз“, се посочва в един от документите.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан последователно се противопоставя на усилията на ЕС да затегне санкциите срещу Русия и да предостави материална подкрепа на Украйна. Наскоро Bloomberg съобщи, че той е казал на руския диктатор Владимир Путин по време на телефонен разговор през октомври 2025 г., че ще предложи помощ „по всеки възможен начин“ и че Унгария ще бъде „мишката“ на „лъва“ от Москва: "На вашите услуги съм": Орбан поискал да е мишката, помагаща на "лъва" Путин.

Голям тест за Орбан: изборите на 12 април

На 12 април, по време на общонационалните парламентарни избори, Орбан ще се изправи пред най-тежкото изпитание за 16-годишното си управление, като според проучванията неговата популистка партия „Фидес“ изостава от опозиционната центристка формация „Тиса“. Премиерът се опита да представи приятелските си отношения с Москва като аргумент за победа, като обвини своя съперник Мадяр, че планирал да въвлече Унгария във войната в Украйна и да застраши достъпа ѝ до руски изкопаеми горива.

Унгарската предизборна кампания се характеризира с поредица от стратегически изтичания на информация, кибернаблюдение, твърдения за шпионаж и обвинения от страна на дипломати: Путин е наредил да се осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват.