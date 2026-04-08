Големият съперник на Орбан обвини Джей Ди Ванс в изборна намеса след цветущия му брифинг с Орбан (ВИДЕО)

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр, който е големият съперник на премиера Виктор Орбан на предстоящите парламентарни избори на 12 април, обвини вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в изборна намеса. Причината бе посещението му в Будапеща, разговора с Орбан и съвместната им пресконференция, на която Ванс не се посвени да каже, че Вашингтон иска победа на настоящия министър-председател и че самият той бил сигурен, че такава ще има.

Мадяр към Ванс: Ако участвате в кампанията на Орбан, нека унгарците не плащат със собствените си пари

"Настоятелно призовавам всички участници в международната политика - от Украйна до Сърбия, от Русия до Съединените щати - да не се опитват да се намесват в унгарските избори. Ние не сме терен за изпитания или арена за геополитически игри. Това е нашата страна и нейното бъдеще ще бъде решено от унгарските граждани", заяви в отговор Мадяр, който е лидер на центристката партия "Тиса" и е бивш съпартиец на Орбан във "Фидес".

"Уважаеми вицепрезидент на Съединените щати, с цялото си уважение Ви моля: ако вече участвате в кампанията в подкрепа на Виктор Орбан, нека унгарците не плащат за това със собствените си пари", каза още Петер Мадяр във видеообръщение.

Péter Magyar stated: “I strongly urge all participants in international politics — from Ukraine to Serbia, from Russia to the United States — not to attempt to interfere in… https://t.co/z2EvBeM1fJ pic.twitter.com/FVvvd1UROI — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2026

Какво каза Джей Ди Ванс пред Виктор Орбан?

Вчера, 7 април, Ванс и Орбан размахаха пръст на Европа и Украйна, че се намесвали в изборите в Унгария, докато самият той, а и Руската федерация, правят същото.

"Това, което се случи в тази страна, това, което се случи в разгара на тази предизборна кампания, е един от най-лошите примери за чуждестранна интелектуална намеса, които някога съм виждал или дори за които съм чел", заяви Джей Ди Ванс, подкрепяйки тезата на Орбан, че Европейският съюз и Киев са се намесили в полза на Мадяр.

"Ще работим с всеки, който спечели изборите в Унгария. Но Виктор Орбан ще спечели изборите – убеден съм в това", каза Ванс на фона на социологическите проучвания, които показват солидна преднина за проевропейския лидер на опозиционната партия "Тиса".

Унгария е "обект на изключително груба и явна намеса от страна на чуждестранни служби за сигурност в нашите избори", заяви на свой ред Виктор Орбан, след като неведнъж е обвинявал украинските служби в намеса.

