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Нетаняху: Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, не сме приключили кампанията си (ВИДЕО)

08 юни 2026, 22:35 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху: Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, не сме приключили кампанията си (ВИДЕО)

"Ако Иран направи грешка и възобнови нападите си срещу нас, ние ще отговорим с мощ, защото Израел има право да се защитава, и ние ще отстояваме това право". Това заяви в изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху

"Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, а ние сме по-силни от всякога. Нашата кампания срещу тях още не е приключила", предупреди още той.

Припомняме, че Иран отново отвори въздушното си пространство и всички полети бяха възобновени след последните разменени удари. Същевременно американският президент Доналд Тръмп разкри, че по време на неотдавнашен телефонен разговор с Нетаняху го е предупредил: „По-добре да бъдеш много внимателен в действията си, защото много скоро може да се окажеш сам срещу Иран“, казал Тръмп.

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Според запознати, разговорът между двамата е преминал на много висок тон, като се е стигнало до взаимни обиди. Очевидци твърдят дори, че Тръмп е изпуснал нервите си и е казал на Нетаняху, че той го е спасил, като го нарекъл с грозни епитети. 

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Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху война Израел война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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