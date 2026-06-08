Нетаняху: Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, не сме приключили кампанията си (ВИДЕО)

"Ако Иран направи грешка и възобнови нападите си срещу нас, ние ще отговорим с мощ, защото Израел има право да се защитава, и ние ще отстояваме това право". Това заяви в изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) June 8, 2026
If Iran makes a mistake and resumes his attacks against us, we will respond forcefully, because Israel has the right to defend itself, and we will uphold that right. pic.twitter.com/SC4HO5eH2B
"Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, а ние сме по-силни от всякога. Нашата кампания срещу тях още не е приключила", предупреди още той.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) June 8, 2026
Iran and Hezbollah are weaker than ever, and we are stronger than ever.
Our campaign against them is not yet over. pic.twitter.com/arMpSwON3n
Припомняме, че Иран отново отвори въздушното си пространство и всички полети бяха възобновени след последните разменени удари. Същевременно американският президент Доналд Тръмп разкри, че по време на неотдавнашен телефонен разговор с Нетаняху го е предупредил: „По-добре да бъдеш много внимателен в действията си, защото много скоро може да се окажеш сам срещу Иран“, казал Тръмп.
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Според запознати, разговорът между двамата е преминал на много висок тон, като се е стигнало до взаимни обиди. Очевидци твърдят дори, че Тръмп е изпуснал нервите си и е казал на Нетаняху, че той го е спасил, като го нарекъл с грозни епитети.
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