Нетаняху обяви: Започнахме разширена сухопътна операция в Газа (ВИДЕО)

По думите му, решението е взето единодушно от всички оторизирани с власт хора и институции в Израел. Израелският премиер обясни, че има "разширение на наземната операция в Газа" и са взети предвид всички рискове от това.

Ситуацията към момента

Засега няма конкретни новини за нещо по-различно от последните дни извън обстрели в Газа. Вчера имаше засилени бомбардировки и съобщения за навлизане на израелски танкове, но и потвърждения, че това не е същинската очаквана мащабна сухопътна операция: Израелски части водят боеве в Газа, но същинската операция не е започнала (ВИДЕО)

Последният към момента на публикуване на този материал кратък репортаж на кореспондента на Fox News в Twitter гласи, че "летят ракети" * Малко след това обаче той написа, че има интензивен огън от танкове и изглежда по-тежко на моменти от изминалата нощ. Има и обобщение на изминалите 24 часа от военните действия в Газа, с кратко обяснение: "Бяха с най-голяма активност от клането на 7 октомври насам".

"The past 24 hours have been the most active since the massacre on October 7th." @TreyYingst details the scene in southern Israel as IDF increases ground and air strikes in Gaza. Live updates at the link in bio. https://t.co/AkMD9GCZ8x pic.twitter.com/kRcUR1wIIe — Fox News (@FoxNews) October 28, 2023

Large barrages of rockets coming off the Gaza Strip pic.twitter.com/7D99YWqyhe — Trey Yingst (@TreyYingst) October 28, 2023

По-рано израелската армия излезе с официално изявление, че започва нова фаза във военната операция срещу "Хамас" в Газа - навлизане на сухопътни сили, прикривани и подкрепяни от артилерийски огън и въздушни удари. "Следим промените в региона и сме готови за всеки сценарий" - това предупреждение на Херци Халеви, началник-щаб на израелската армия, е отправено към Иран и подкрепяните от него ислямисти. Халеви изрично подчерта, че израелската армия е в бойна готовност по северните границата на страната - с Ливан и срещу "Хизбула". "Няма друг начин, освен сухопътна операция", каза още Халеви:

A statement from LTG Herzi Halevi.



“The objectives of this war require a ground operation - the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Израелската армия публикува и видеокадри от операцията си:

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.



As part of the operation IDF soldiers:



🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Какво ще направи Иран?

След изявлението на Нетаняху ще се чака какво точно ще стори Иран, който най-открито и заплашително говори против разширение на войната срещу "Хамас". Вече имаше серия от атаки с дронове срещу американски военни бази в Близкия изток, а САЩ отговориха на това също с военна сила: САЩ бомбардираха подкрепяни от Иран милиции в Сирия

За момента никой от имащите най-много власт в Иран не е реагирал на изявлението на Нетаняху. Може би най-известната иранска държавна информационна агенция "Фарс" също няма материал по темата към момента на публикуване на материала - последният в информационния ѝ поток е за нови дронове-камикадзе ("Сина" и "Фатех", които "издържат" на полет от 10-15 минути) и бомби, показани на военни учения в Иран. Има новина обаче как "Хамас" се бие с всички сили срещу израелската армия, но става въпрос за съобщение на бригадите "Ал Касам" за събота сутринта - при ГКПП Бейт Ханун в североизточната част на Ивицата Газа и при бежанския лагер "Бурейдж" в централната част на Газа.