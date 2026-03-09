Любопитно:

Нова фаза в Иран: Руслан Трад очаква войната да продължи и по суша след избора на Моджтаба Хаменей

09 март 2026, 8:37 часа 489 прочитания 0 коментара
С избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран няма да спре войната в Иран, заяви пред Нова телевизия Руслан Трад, журналист  и анализатор на Атлантическия съвет на САЩ. Той добави, че всички синове на досегашния върховен лидер на Иран, който бе убит – аятолах Али Хаменей са участвали в набор от кандидатите, но Моджтаба е бил най-влиятелен. Моджтаба изгради много силна финансова и силова структура в Иран, коментира той. Още: Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове

Според Руслан Трад израелците ще предприемат действия срещу новия лидер на Иран. „Конфликтът вече много се разширява, има сваляне на самолети от катарски ПВО и околните държави участват все по-активно във военни действия, което означава, че ще се разшири конфликтът със сухопътна операция на място“, изтъкна Трад.

Според него ситуацията в Иран е много тежка още преди военните удари и протести.

Накъде след избора на Моджтаба Хаменей?

Иранистът и дипломат Ангел Обрецов доълни, че с избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран, перспективите за прекратяване на войната са доста слаби. Той (Моджтаба – бел. ред.) е един радикален консервативен духовник, който нямаше необходимия религиозен сан, но е известен не само с консервативни действия. Моджтаба със своите възгледи ще допринесе за придобавине на продължителен характер на войната, посочи Обрецов.

Според него няма никакво разколебаване сред населението в Иран, а се наблюдава въпрос на консолидация около ръководството на страната.

