Стотици години затвор за кмета на Истанбул, Ердоган разчиства пътя за нов мандат

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу ще се яви в съда в понеделник, 9 март, на фона на продължаващите репресии от страна на турските власти срещу опозицията. 55-годишният кмет на Истанбул Имамоглу, който е зад решетките от почти година, е обвинен в корупция в голям мащаб. Той е основният подсъдим сред 400 обвиняеми, свързани с кметството на Истанбул, припомня Reuters.

Стотици години затвор

Имамоглу е обвинен в подкуп и корупция, като е изправен пред присъди, достигащи стотици години затвор. Той и неговата Републиканска народна партия (CHP) обаче отричат ​​всички обвинения. Опозицията и правозащитниците са убедени, че делото е скалъпено, за да се предотврати най-популярният съперник на Реджеп Тайип Ердоган да се кандидатира на следващите президентски избори.

Делото ще се гледа в съдебната палата на затворническия комплекс Силиври, където Имамоглу е държан почти година и който се превърна в център на съдебни репресии срещу опозицията преди изборите догодина.

Удар по президентските амбиции

Имамоглу дълго време се смяташе за единствения политик, способен да победи Ердоган на изборите. Напоследък обаче позицията му е систематично подкопавана чрез съдебната система:

През януари съд отхвърли иска за анулирането на университетската му диплома. Без официално потвърждение за висшето му образование, той е законно негодeн да се кандидатира за президент. В същото време официална Анкара отрича каквото и да е влияние върху съдилищата.

Дълг

„Просто изпълнявам дълга си. Съвестта ми е чиста“, уверява в своята безпристрастност новоназначеният министър на правосъдието Акин Гюрлек, който преди това лично ръководеше разследването срещу кмета като прокурор.

Заслужава да се отбележи, че въпреки че следващите избори са насрочени за 2028 г., 72-годишният Ердоган може да ги организира преждевременно, за да се кандидатира за трети мандат. За да направи това, той трябва да изчисти политическото поле от силни конкуренти. Лишаването от свобода на Имамоглу на практика парализира основната опозиционна сила в страната и заплашва демократичните стандарти на членката на НАТО.

Самият Имамоглу остава непокорен. В коментар пред Reuters той призова Ердоган да не се крие зад съдилищата, а незабавно да свика открити избори.

Снимки: Getty images

