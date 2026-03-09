Правителството на Гюров:

Посланикът на Китай у нас призова за дипломация в Иран вместо "законите на джунглата"

09 март 2026, 9:11 часа 473 прочитания 0 коментара
Китай е изключително разтревожена около събитията в Иран. За нас тази война не трябваше да се случва и никой няма полза от нея. Ние смятаме, че трябва да се спазва суверенитета на всяка държава. Не бива и да има употреба на военна сила и хората не трябва да се страдат. Не трябва да се спазват законите на джунглата. Смяната на режим по този начин не е правилно за нас. Ние вярваме, че основните сили трябва да действат със справедливост в региона. Това мнение изрази посланикът на Китай у нас н. пр. Дай Цинли в ефира на БНТ.

Попитана дали Китай може да играе посредническа роля в Иран, тя отговори, че вече са започнали да полагат дипломатически усилия, за да насърчат мирни разговори и преговори и да се стигне до спиране на войната и започване на разговори. "Дипломацията работи бавно, не е по-добра от оръжията. Използването на сила ще доведе до повече проблеми", категорична бе тя.

На въпрос печели или губи Китай от тази война, посланикът отговори, че последиците и кризите са ясни. По думите й те не са само за Иран и региона, но и за целия свят. "В Китай виждаме човешките жертви, икономическите щети и нарастването на цените на петрола", добави тя.

"Международния ред се разпада и последните събития го показват. Има толкова много актове, двойни стандартни и едностранна употреба на сила", добави Дай Цинли.

Относно възможността Китай да участва в икономическото възстановяване на Иран, дипломатът заяви, че е рано да се каже, защото първо трябва да се пристъпи към преговори.

Виолета Иванова
