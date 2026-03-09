Две фабрики за таланти набелязаха младок от столичен гранд

Без никакво съмнение Славия е един от българските клубове, който дава път на най-много таланти в мъжкия футбол. От стадион „Александър Шаламанов“ излизат много младоци, които осъществяват трансфери в големи отбори. Един от най-впечатляващите таланти на „белите“ в момента е Кристиян Балов, който е в страхотна форма през последните седмици. Той я затвърди в последните мачове на Славия, като „белите“ записаха убедителни победи над Спартак Варна и Берое. Напълно заслужено, към Балов гледат два елитни нидерландски клуба – Утрехт и Твенте.

В последните два кръга от Първа лига Славия се представи изключително силно. „Белите“ победиха Берое с класически резултат 3:0 в 24-тия кръг и разгромиха Спартак Варна с 4:0 в последния. За тези два мача Кристиян Балов записа 2 гола и 2 асистенции. Струва си да се отбележи, че той е само на 19 години, а изявите му с екипа на Славия са повече от впечатляващи. В момента отборът от Овча Купел се намира на 7-мо място в Първа лига. „Белите“ спечелиха 34 точки от 25 мача – 9 победи, 7 равенства и 9 загуби.

Утрехт и Твенте са хвърлили око на Балов

Кристиян Балов несъмнено е основна фигура в подобрената форма на Славия. От началото на сезона той привлича интерес както от чуждестранни, така и от родни клубове. Конкретни имена на отбори от чужбина, които имат интерес към Балов са елитните нидерландски тимове Утрехт и Твенте. Клубовете от Нидерландия са известни с това, че са цели фабрики за таланти, залагат на младите играчи и им осигуряват условия и поле за развитие. На родна земя интерес към младока също не липсва, но през зимата от Славия отказаха да го продадат на пряк съперник в Първа лига. Въпреки това, през лятото трансфер на 19-годишния талант изглежда доста вероятен.

