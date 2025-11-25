Веднъж на 300 години: Буря потопи Тайланд, има загинали (ВИДЕО)

Буря, която се случва веднъж на 300 години, връхлетя Южен Тайланд, донасяйки наводнения с височина над два и половина метра, които в един град прекъснаха достъпа до родилно отделение, в което се намират 30 новородени бебета, съобщи CNN. Според министерството на здравеопазването, най-малко 19 души са загинали в Южен Тайланд, главно в резултат на токов удар и наводнения.

Към понеделник девет провинции в Южен Тайланд все още са наводнени, засягайки над 127 000 домакинства, според местните власти. На някои места са регистрирани близо 400 милиметра (15,7 инча) натрупани дъждовни валежи, утежнени от преливащи реки и внезапни наводнения.

Рядък дъжд

Най-обилният дъжд е бил наблюдаван в град Хат Яй, основен транспортен и търговски център в провинция Сонгкла, където е регистриран „най-обилният дъжд от 300 години“, според Кралския отдел за напояване на страната. Тази цифра се отнася до това колко рядък е този вид дъжд, с вероятност да се случи веднъж на всеки 300 години, съобщиха служители пред CNN.

В Хат Яй наводнението достигна до 2,5 метра (8,2 фута) дълбочина, преминавайки през града и наводнявайки домове. Снимки от града показват цели пътища под вода, с полупотопени къщи и аварийни екипи на лодки, които спасяват жителите и доставят провизии. ОЩЕ: Заради валежи: Опасност от преливане на реки на Балканите

Бебетата - откъснати от света

Служители в болницата в Хат Яй описаха тревожна сцена във вторник, като водоснабдяването и електричеството са били частично прекъснати от понеделник вечерта. В отделението за новородени има около 30 новородени, чиито родители не са в болницата. „Болницата трябва да се грижи за тях“, каза болничната медицинска сестра Фасия Фатони, добавяйки, че родителите на бебетата „са притеснени, но те не могат да стигнат дотук, водата се покачва и всякакъв транспорт е прекъснат“. ОЩЕ: Внезапно наводнение в Албания: Жена загина, а стотици бяха евакуирани