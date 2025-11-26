От малък пудел до нюфаундленд: Кучета терапевти в помощ на спешните екипи срещу стреса

Независимо дали се борят с горски пожар, преследват заподозрян или помагат на пострадал човек с травми от наранява – пожарникарите, полицаите, парамедиците и други лица, които действат при спешни ситуации, редовно преживяват високи нива на стрес. Тези ситуации оказват сериозно физическо и емоционално въздействие, но много от т.нар. първи реагиращи от спешните екипи не търсят психическа помощ, от която имат нужда, за да се справят.

"Ние трябва да сме там, за да помагаме на другите. Затова естествено ни е трудно да кажем, че имаме нужда от помощ", казва инженерът от пожарната в Сан Рафаел - Дан Ротуайн.

Контролирането на емоциите има своята цена. Хората от спешните екипи често са с висок риск от посттравматично стресово разстройство (ПТСР), депресия и злоупотреба с алкохол, а полицаите и пожарникарите са по-склонни да се самоубият, отколкото да загинат при изпълнение на служебния си дълг.

Но през последните пет години много от служителите в спешните служби за помощ са намерили отличен начин за справяне с напрегнатото ежедневие. А за целта намират утеха в "гушливи" професионалисти - като се срещат с терапевтични кучета. Това е заслугата на Хайди Карман и нейната неправителствена организация "First Responder Therapy Dogs". От 2021 г. групата е сертифицирала повече от 480 екипа терапевтични кучета в Съединените щати и е посетила над 150 000 хора от службите за спешни случаи.

Снимка: First Responder Therapy Dogs/Facebook

Призванието на кучето Керит

Карман обича да казва, че нейното куче, Керит, я е отвело към тази работа. Тя започва да отглежда златния ретривър като кутре през 2018 г., когато е доброволец в „Guide Dogs for the Blind“, неправителствена организация близо до дома ѝ в северна Калифорния. След като е отгледала няколко кученца за организацията, Карман казва, че е успяла да разбере, че дружелюбният характер на Керит може би не е подходящ да го направи специално куче водач. „Тя просто беше твърде дружелюбна с всеки човек, когото срещнеше,“ каза Карман. „Виждах, че носи толкова много радост на всички и е родена да бъде работно куче. Но работата като куче водач не беше задачата, за която е предназначена.“

В крайна сметка Карман я осиновява и заедно стават екип, а кучето е сертифицирано като терапевт. През есента на 2019 г. започват да посещават спешното отделение на местна болница като доброволци и скоро срещат няколко пожарникари-парамедици, разстроени от трагичен случай.

„Те просто я прегръщаха и притискаха главите си към нея“, описва случилото се Карман. Тогава неочаквано ѝ предлагат да стане част тях. „Казаха ми: „Имаме толкова голяма нужда от това точно сега. Можеш ли да дойдеш в нашата пожарна станция?“

Още от първата си среща с пожарникарите Карман разбира, че Керит е намерила своето призвание.„Всеки път, когато Керит виждаше пожарникар… тя просто отиваше при тях и ставаше всякак весела и развълнувана,“ каза тя. „Виждах, че това я прави наистина щастлива, така че я следвах.“

Когато през август 2020 г. горски пожари избухват в северна Калифорния, Карман и кучето ѝ започват да посещава базови лагери, където пожарникарите подготвят оборудването си, преди да тръгнат на фронтовата линия. Там Карман научава, че пожарникари от целия щат са разпределени да се борят с пожарите, работейки смени по 24 часа в продължение на две седмици. Докато тя и Керит поздравяват изтощените екипи всяка сутрин, Карман разбира значението и влиянието, което оказват с присъствието си „Това е огромно облекчение.“, коментира тя, подчертавайки, че пожарникарите са „дишали свободно“, усещайки спокойствие. „Видяла съм сълзи на радост, сълзи на тъга, много усмивки… Толкова е хубаво за тях да видят нещо щастливо, живо и пухкаво.“

Всяко куче може да е терапевт

Тя публикува снимки на Керит с пожарникари в Instagram и скоро за тях започна да се разчува.

„Получавах съобщения: „Можеш ли да дойдеш в полицейското управление на съпруга ми?“, каза Карман. „И от там всичко просто тръгна.“

Впоследствие Карман получава многобройни молби за посещения с терапевтични кучета, както и с въпроси от собственици на кучета, които искали да се присъединят към усилията ѝ. Затова тя основа „First Responder Therapy Dogs“. Карман работи с треньори на кучета, за да разработи процес на сертифициране както за кучетата, така и за техните водачи, които трябва да преминат обстойна проверка на миналото си и 15 до 20 часа онлайн обучение.

Карман казва, че всяко куче може да бъде специалист терапевт, ако има подходящия характер. „Не е важно породата, стига да имат добър темперамент и да обичат хората“, каза тя. „Имаме всичко – от миниатюрно пуделче от седем паунда до нюфаундленд от 150 паунда.“

Карман предоставя на екипите жилетка за кучето, лична карта и застраховка за отговорност, която ги покрива по време на работа. Тя също помага на водачите да установят връзки с аварийните служби в своите общности. В момента неправителствената организация има екипи в 46 щата, които редовно посещават не само полицейски и пожарни служби, но и екипи на спешна медицинска помощ и центрове за 9-1-1. Освен редовните посещения, местните власти често канят екипите след травматични събития, като масови стрелби или когато първи реагиращ загине при изпълнение на служебния си дълг.

„Трудно им е, и затова присъствието на кучетата просто облекчава напрежението малко“, споделя Карман. „Те не искат да говорят за това, което чувстват. Но когато кучето е там… те просто започват да говорят.“

Кучешката терапия като истинско облекчение

Изследванията показват, че дори краткосрочните взаимодействия с терапевтични кучета имат реални ползи. Доказано е, че те намаляват кортизола – хормона на стреса, понижават кръвното налягане и сърдечната честота, като същевременно увеличават нивата на окситоцин – хормон, свързан с положителни емоционални състояния.

Командир Джак Харт от полицейското управление на Сан Франциско е видял въздействието на кучето терапевт върху своите колеги. „Често, като защитен механизъм, се затваряме“, казва той. „Когато сме около животни за емоционална подкрепа, виждаш как всичко това просто изчезва. А способността да се усмихнеш и да се отпуснеш има толкова дълбок ефект.“

Едно от предимствата на посещението на терапевтично куче е, че то изисква минимален ангажимент. „Просто фактът, че куче идва, може да разчупи леда“, казва Ротуайн. „То не може да говори, не може да задава въпроси. То е там само с една цел – да те подкрепя.“

Мишел Детрик, вече пенсионирана след кариера като пожарникар и парамедик, разказва, че когато за първи път срещнала Керит през 2020 г., се справяла с недиагностицирано ПТСР. Златният ретривър веднага усетил емоционалния ѝ стрес. „Тя сложи и двете си лапи на раменете ми и просто се приближи до носа ми с нейния. И това ме разплака“, каза Детрик за специалния момент. „Това беше моят сигнал, че трябва да започна терапия… Те са най-добрият приятел на човека с причина.“

Карман е решена да продължи да развива работата си и иска всеки човек от екипите за спешна помощ да има достъп до терапевтично куче.

„Помогнахме на толкова много хора. Благодарна съм на Керит, че ми показа пътя.“, казва Карман, цитирана от CNN.