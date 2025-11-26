Имиграционните служби, хвалени от прессекретарката на Тръмп, задържаха неѝн роднина

Агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) на САЩ са задържали един от роднините на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит като част от продължаващата кампания на администрацията на Доналд Тръмп срещу имигрантите. Бруна Каролин Ферейра е майка на племенника на Левит. Тя е била задържана в Ревиър, Масачузетс, сочат множество медийни репортажи. Говорител на Министерството на вътрешната сигурност заяви пред NBC News, че Ферейра е „нелегален имигрант от Бразилия с криминално досие“ - тя е обвинена, че пребивава в страната с изтекла туристическа виза от 1999 г.

Ферейра е задържана в център за обработка на имиграционни документи в Южна Луизиана, на над 2700 км от дома си, след като е била арестувана по подозрение в побой.

Сестрата на Ферейра - Грациела Дос Сантос Родригес - стартира кампания в GoFundMe за набиране на средства за покриване на съдебните ѝ разходи, като се надява, че това ще даде на сестра ѝ „шанс да се върне у дома при семейството си“.

Майката на племенника на Левит и баща му са разделени

В описанието на страницата в GoFundMe Родригес казва, че Ферейра е дошла в САЩ като дете и е поддържала законния си статут. „Всеки, който познава Бруна, знае какъв човек е тя“, казва Родригес. „Тя е трудолюбива, мила и винаги първа предлага помощ, когато някой се нуждае от нея. Независимо дали става дума за подкрепа на семейството, приятелите или дори непознати, Бруна има сърце, което поставя другите пред себе си. Отсъствието на Бруна е особено болезнено за 11-годишния ѝ син Майкъл Левит-младши, който се нуждае от майка си и всеки ден се надява, че тя ще се прибере навреме за празниците".

Според източник на NBC племенникът на Левит живее постоянно в Ню Хемпшир от раждането си и никога не е живял с майка си.

В материал на The Cullman Times се посочва, че Майкъл Левит е бил сгоден за Ферейра още през 2014 г. Той е спечелил 1 милион долара в играта DraftKings Millionaire Maker през сезон 2014. Ферейра също е цитирана в статията, като казва, че иска да използва парите, за да купи „лампа за стаята на сина ми". "Имаме хубав апартамент. Наистина сме благословени", казва тогава тя.

Снимка: Getty Images

Въпреки това двамата явно са се разделили скоро след като Майкъл печели 1 милион долара. Източник потвърждава пред WBUR, че Левит и Ферейра са разделени от около 10 години.

И Майкъл, и Каролайт Левит са израснали в Ню Хемпшир заедно с двамата си братя и сестри. Родителите им са притежавали щанд за сладолед в Аткинсън и автокъща за употребявани камиони в Плейстоу, пише WMUR.

Каролайн Левит защитава политиката на Тръмп срещу имигрантите

Каролайн, най-малката от четиримата, по-късно се превърна в лицето на администрацията на Тръмп, като беше говорител на MAGA, а сега и на настоящата администрация. Тя е ревностен защитник на спорната имиграционна политика на Тръмп, която явно е засегнала човек, свързан с нея.

„Това е обещание, с което президентът проведе кампанията си, че ако нарушите границите на нашата страна, ако нарушите законите на нашата страна и ако след това извършите отвратителни, брутални престъпления във вътрешността на нашата страна... ще бъдете депортирани от тази държава и може да бъдете задържани в Гуантанамо Бей“, каза тя пред репортери през февруари, цитирана от Independent. „Става дума за престъпници – не забравяйте това".

