Китай струпва човекоподобни роботи на границата с Виетнам

Китайската компания "Ю Би Тех Роботикс" обяви, че е сключила голям договор за поставяне на роботи на граничните пунктове, които да изпълняват задачи като насочване на пътници, извършване на проверки и логистика, съобщи китайският в. "Саут Чайна Морнинг". Договорът е на стойност 264 милиона юана (32 милиона евро).

Пилотната инициатива предвижда хуманоидни роботи да бъдат разположени по границите, за да помагат с насочването на пътниците, управлението на потока от персонал, патрулирането, логистичните операции и търговските услуги. Роботите ще извършват и инспекции в производствени обекти за стомана, мед и алуминий.

Доставките се очаква да започнат през декември.

Компанията се готви да достави 500 хуманоидни робота до края на годината, като планира да увеличи производството десетократно до следващата година, с цел да достигне 10 000 до 2027 г., заяви директорът на брандинг отдела Майкъл Там в интервю за вестника. Компанията също така се стреми да намали производствените разходи.

Това е част от по-всеобхватна национална тенденция, тъй като китайската индустрия се стреми да комерсиализира изкуствения интелект, подкрепена от правителствени политики. В допълнение към корпоративните клиенти, правителствените агенции в различните провинции все по-често включват роботи в ежедневната си работа.

