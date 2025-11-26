Войната в Украйна:

Китай струпва човекоподобни роботи на границата с Виетнам

26 ноември 2025, 11:24 часа 402 прочитания 0 коментара
Китай струпва човекоподобни роботи на границата с Виетнам

Китайската компания "Ю Би Тех Роботикс" обяви, че е сключила голям договор за поставяне на роботи на граничните пунктове, които да изпълняват задачи като насочване на пътници, извършване на проверки и логистика, съобщи китайският в. "Саут Чайна Морнинг". Договорът е на стойност 264 милиона юана (32 милиона евро).

Пилотната инициатива предвижда хуманоидни роботи да бъдат разположени по границите, за да помагат с насочването на пътниците, управлението на потока от персонал, патрулирането, логистичните операции и търговските услуги. Роботите ще извършват и инспекции в производствени обекти за стомана, мед и алуминий.

Доставките се очаква да започнат през декември.

Още: Китайска компания обяви първата в света "армия от роботи" (ВИДЕО)

Компанията се готви да достави 500 хуманоидни робота до края на годината, като планира да увеличи производството десетократно до следващата година, с цел да достигне 10 000 до 2027 г., заяви директорът на брандинг отдела Майкъл Там в интервю за вестника. Компанията също така се стреми да намали производствените разходи.

Това е част от по-всеобхватна национална тенденция, тъй като китайската индустрия се стреми да комерсиализира изкуствения интелект, подкрепена от правителствени политики. В допълнение към корпоративните клиенти, правителствените агенции в различните провинции все по-често включват роботи в ежедневната си работа.

Поставиха изкуствен интелект в роботите прахосмукачки и те се замислиха за смисъла на живота

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Китай роботи изкуствен интелект
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес