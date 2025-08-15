Ново мощно земетресение удари Камчатка (СНИМКА)

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщи Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс. Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра, посочи институтът.

Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщи камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Още: Защо толкова мощното земетресение, ударило Русия, причини толкова слабо цунами?

Припомняме, че силно земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер разтърси полуострова сутринта на 30 юли. То бе най-силното в района от 1952 г. насам. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение. Това земетресение бе усетено също в Северно-Курилск и стана причина за цунами в Тихия океан. Предупреждение за цунами бе издадено от властите в Япония, САЩ и Филипините.