Ново убийство в Иран: Революционната гвардия прегази 16-годишно момче

Това се е случило в град Фанудж, провинция Систан и Белуджистан, пред местна болница. Ден по-късно редица граждани протестираха пред централата на правоприлагащите органи в града.

Earlier today, in front of Valiasr hospital in Fanuj, an #IRGCterrorists army car ran over four people and killed a 16-year-old named Samir Gardahani.@JosepBorrellF , while you are on the fence about your decision IRGC is killing Iranians.pic.twitter.com/CSzSq3cxPs#MahsaAmini