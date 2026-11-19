Китай ограничава доставките на двигатели за руски дронове „Шахед“ Новите ограничения влязоха в сила на 18 ноември — денят, в който Владимир Путин се срещна със Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Шънджън.

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Контролът върху износа обхваща реактивни двигатели и двигателни системи за дронове, радио модули за управление на групи дронове, контролери на скоростта и безчеткови електрически мотори. Тези компоненти се използват в дроновете „Шахед“, които Русия сглобява в завода в Алабуга. Техният износ отсега нататък ще изисква специално разрешение от Министерството на търговията на Китай. Киев благодари на Пекин за въвеждането на ограниченията.

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