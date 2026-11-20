Хутите са атакували най-високия небостъргач в саудитската столица Рияд, предаде Reuters. Гражданска защита в Саудитска Арабия съобщи, че атаката е нанесла щети на няколко етажа на сградата и близка къща, но няма жертви. В изявлението не се уточнява кой небостъргач е бил целта, но снимка показва, че това е кулата PIF, дом на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

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Several floors of Riyadh's PIF Tower damaged in a Houthi attack earlier today. Surrounding buildings also hit. No injuries. Saudi Civil Defense https://t.co/enKhVbq0tm — Open Source Intel (@Osint613) November 19, 2026

Ударът по небостъргача е счупил прозорци на седем и осем етажа на кулата PIF и е деформирал части от металната му фасада. Това е вторият път за по-малко от две седмици, в който друга забележителност във финансовия район на Рияд е била атакувана - на 8 ноември сградата на Aramco, собственост на държавната петролна компания, беше сериозно повредена. След нападението финансовият район "Крал Абдула" беше затворен за посетители.

Хутите вече твърдят, че са извършили две атаки срещу финансовия център на Рияд на 19 ноември - първата на разсъмване, а след това вечерта. Тяхната версия - ударили са международното летище "Крал Халид" в Рияд; военновъздушната база "Хамис Мушайт" в южната част на Саудитска Арабия; нефтохимичната компания SADAF в Източната провинция на кралството. Саудитска Арабия все още не е потвърдила тези атаки.

Министерството на външните работи на кралството заяви, че си запазва правото да предприеме "всички необходими мерки", за да защити своя суверенитет, граждани и национална собственост след атаките на хутите.

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