Руският външен министър Сергей Лавров не успя да си сдържи нервите (впрочем нещо, което напоследък му се случва често) след тристранната среща Доналд Тръмп-Си Дзинпин-Владимир Путин в Шънджън, Китай. На въпрос на придворния кремълски журналист Павел Зарубин "Според вас преговорите като цяло бяха ли успешни?", Лавров отговори: "Президентът си провежда преговорите". Зарубин обаче настоя: "Вие също бяхте там, ние видяхме!". На което Лавров със същата кисела физиономия се сопна: "Президентът си провежда преговорите. Какво питате успешни ли бяха или не?"

В същото време пък шефът му Владимир Путин на брифинг след срещата, запитан от друг руски журналист: "Срещата изглеждаше историческа. А беше ли наистина такава и по съдържание според Вас? За какво разговаряхте и какво ще стане по-нататък?", отговори: "Никой не знае какво ще стане по-нататък, само Господ Бог знае".

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