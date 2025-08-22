Войната в Украйна:

22 август 2025, 16:45 часа 269 прочитания 0 коментара
Земетресенията в Турция не стихват: Пореден трус

Ново земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, съобщи Анадолската агенция. Трусът е от 15:21 ч., с дълбочина 5,5 км. Няма информация за пострадали.

Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
