Войната в Украйна:

Популярният актьор Къванч Татлътуг на разпит в полицията заради изчезнал бизнесмен

22 август 2025, 17:32 часа 578 прочитания 0 коментара
Популярният актьор Къванч Татлътуг на разпит в полицията заради изчезнал бизнесмен

Популярният турски актьор Къванч Татлътуг е дал показания в разследването за изчезналия турски бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданели по-рано този месец, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Татлътуг, приятел на изчезналия бизнесмен, е бил призован в съда в град Ялова, за да даде информация в рамките на разследването, а преди това актьорът се включи и в операциите по издирването на Юкай.

Пред следствените органи Татлътуг е обяснил, че е говорил с приятеля си по телефона преди инцидента, че връзката внезапно е прекъснала, докато са разговаряли, и че не е успял да се свърже с него отново.

Разследването продължава вече 18 дни. То е било прехвърлено от главната прокуратура в Ялова към главната прокуратура Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът.

Още: Къванч Татлътуг дари пари за борбата с пожарите в Турция

Установено е, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена. На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Инцидентът, при който изчезна бизнесменът Халит Юкай, собственик на корабостроителна фирма, е станал около полунощ на 4 август, след като Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Къванч Татлътуг информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес