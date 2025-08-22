Чикунгуня: Китай е в хватката на голяма епидемия

Войната в Украйна:

22 август 2025
От средата на юни провинция Гуандун в Южен Китай е изправена пред безпрецедентна епидемия от чикунгуня. Този вирус, пренасян от комари, който причинява висока температура и силна болка в ставите, вече е заразил над 9 933 души към 17 август - данните се отчитат всяка седмица - предимно в индустриалния град Фошан, но също и в мегаполиса Гуанджоу, на около 30 километра разстояние, пише френския уважаван всекидневник Le Monde.

На 15 август случай беше открит и в Хонконг при 23-годишен мъж, който е бил на континента две седмици по-рано.

ОЩЕ: Проливни дъждове наводниха Южен Китай

Факторите за разпространение на епидемията

Мусонът, особено силен през 2025 г., причини масивни наводнения в региона между 25 юни и 10 юли. Във Фошан и Гуанджоу проливните дъждове превърнаха пътищата в кални потоци, благоприятствайки разпространението на комари в застоялите води и разпространението на вируса.

Присъстващ от няколко години в Южен Китай, комарът Aedes albopictus, вече редовно пренася денга (16 000 случая миналата година).

Китайците нямат имунитет

За Хуанг Цунруи, професор по обществено здраве в университета Цинхуа, „тази чикунгуня треска се разпространява още по-лесно, защото китайското население няма имунитет и международната търговия нараства".

Той отбелязва „ролята на глобалното затопляне за удължаването на сезона на комарите", които носят риска денга треската, подобно на чикунгуня, да промени статута си.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
