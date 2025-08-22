Чикунгуня: Китай е в хватката на голяма епидемия

От средата на юни провинция Гуандун в Южен Китай е изправена пред безпрецедентна епидемия от чикунгуня. Този вирус, пренасян от комари, който причинява висока температура и силна болка в ставите, вече е заразил над 9 933 души към 17 август - данните се отчитат всяка седмица - предимно в индустриалния град Фошан, но също и в мегаполиса Гуанджоу, на около 30 километра разстояние, пише френския уважаван всекидневник Le Monde.

На 15 август случай беше открит и в Хонконг при 23-годишен мъж, който е бил на континента две седмици по-рано.

Дронове, стерилизация и множество санкции работят заедно, за да предотвратят разпространението му. ОЩЕ: Проливни дъждове наводниха Южен Китай

Факторите за разпространение на епидемията

Мусонът, особено силен през 2025 г., причини масивни наводнения в региона между 25 юни и 10 юли. Във Фошан и Гуанджоу проливните дъждове превърнаха пътищата в кални потоци, благоприятствайки разпространението на комари в застоялите води и разпространението на вируса.

Присъстващ от няколко години в Южен Китай, комарът Aedes albopictus, вече редовно пренася денга (16 000 случая миналата година).

Китайците нямат имунитет

За Хуанг Цунруи, професор по обществено здраве в университета Цинхуа, „тази чикунгуня треска се разпространява още по-лесно, защото китайското население няма имунитет и международната търговия нараства".

Той отбелязва „ролята на глобалното затопляне за удължаването на сезона на комарите“, които носят риска денга треската, подобно на чикунгуня, да промени статута си. ОЩЕ: Китай включи дронове в борба с комарите заради вируса чикунгуня (ВИДЕО)