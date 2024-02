Откриха тунел на "Хамас" под сградата на ООН в Газа, Израел поиска незабавни оставки

Израел Кац отхвърли твърдението на генералния комисар на UNRWA Филип Лазарини, че не е знаел за наличието му, като "не само абсурдно, но и оскърбително за здравия разум". "Незабавната му оставка е наложителна", написа той в X. "Документите и скривалището с оръжия в самия комплекс на ООН "потвърждават, че офисите всъщност са били използвани и от терористите на "Хамас", заявиха още израелските власти.

Кац подчерта, че откритието доказва "дълбоката обвързаност" на UNRWA с "Хамас".

The exposure of @UNRWA's Gaza headquarters' deep involvement with Hamas, including its use for terror activities and as an access point to terror tunnels, requires immediate action. @UNLazzarini's claim of unawareness is not only absurd but also an affront to common sense. His… https://t.co/rINlPbsKVn