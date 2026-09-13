Отново в Тихия океан: Потъна ферибот, има жертва

Един човек е загинал, а 30 пътници са в неизвестност след потъването на ферибот край бреговете на тихоокеанската държава Вануату, съобщи днес канцеларията на министър-председателя Йотам Напат, цитирана от АФП и БТА. Петнадесет души са намерени живи. На борда е имало над 40 пътници и членове на екипажа. Издирвателната и спасителната операция продължава. Фериботът „Матуй“ е отплавал в петък от остров Санто към остров Амбае при бурно море, но не е достигнал местоназначението си. Още: Претърсване в дълбоки води край Кипър: 20 души са изчезнали след инцидента с ферибот (ВИДЕО)

Властите разследват възможна небрежност, включително дали са били пренебрегнати метеорологичните предупреждения и дали плавателният съд е бил претоварен. Морският спасителен център в Нумеа, столицата на френската отвъдморска територия Нова Каледония, съобщи, че подпомага издирването. Тази сутрин в операцията е включен и самолет на френските въоръжени сили. По данни на центъра към тази сутрин е било установено местоположението на 12 души. Още: Продължава да нараства броят на загиналите край Кипър (ВИДЕО)