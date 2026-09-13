Дъждът помогна на пожарникарите в гасенето на склада на “ЕМКО“

Нов пожар избухна снощи и в района на склада за боеприпаси на “ЕМКО“ край Дряново. Пламъците са тръгнали от отломки вследствие на взрива. Екипите на пожарната цяла нощ са работили на терен. Областният управител на Габрово призова да не се преминава близо до склада. До късно снощи екипите на пожарната се бориха с локализирането и овладяването на огъня, който възникна в гориста местност в близост до склада на “ЕМКО“. Цяла нощ продължи и дъждът, който спомогна значително за работата на огнеборците. Пред БНТ Кристина Сидорова, областен управител на Габрово, каза: “Пожарът е овладян, тлеенето е загасено, няма вече огнища на пожар в складовете на завод “ЕМКО“, както и в близост до складовете. Още: Гюров поиска свикване на КСНС заради ескалиращите инциденти във военни обекти Пожарникарите свършиха огромна работа, плюс дъждът, който беше през изминалата нощ, спомогна днес обстановката да е спокойна. Очаква се днес след 9 часа разследващите органи да влязат и да започнат първите огледи и да се започне работа по изясняване на причините, довели до този взрив.“

Не се доближавайте до складовете

Няма замърсяване на въздуха в района, увери Сидорова и призова още гражданите да не доближават складовете на завода. “Призовавам и от вашия ефир гражданите да не доближават складовете, тъй като все пак е имало взрив и не се знае дали околностите могат да крият опасности, така че поне една седмица хората да стоят настрана от тези обекти.“ Още: Сложен език за версиите защо оръжеен склад на "ЕМКО" в Белица се взриви

Снимка БГНЕС

Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база за боеприпаси и взривни вещества при землището на село Горни Върпища, каза Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи по Нова телевизия. В момента работните версии са всички възможни, каза той и припомни изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобните складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняване на материалите.

Припомняме, че поредният взрив в склад за боеприпаси на компанията "ЕМКО" край Габрово, се случи едва месец след инцидента в базата край Трявна. Заради зачестилите инциденти президентът Илияна Йотова каза вчера, че обвисля дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), след като от опозицията призоваха настоятелно да го направи. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в коментар не изключи външна намеса при инцидентите. От “ЕМКО“ определиха взривовете като саботаж. Още: Контролирано взривяват боеприпаси в "ЕМКО"